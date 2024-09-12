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Posted 12 сентября, 11:00

Published 12 сентября, 11:00

Modified 12 сентября, 11:00

Updated 12 сентября, 11:00

Тюменцы отметят День многодетных семей — когда?

Тюменцы отметят День многодетных семей — когда?

12 сентября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
В этом месяце жители Тюменской области будут праздновать День многодетных семей. Решение было принято депутатами регионального парламента.

В третье воскресенье сентября в нашем регионе будут отмечать День многодетных семей. Праздник установлен с целью повышения статуса, роли, значимости и престижа многодетных семей, указано в пояснительной записке к инициативе парламентариев.

Еще одна цель торжества — реализация творческого потенциала.

Известно, что праздник учрежден в честь церковного дня памяти муромских чудотворцев, святых благоверных князя Петра и святой благоверной княгини Февронии.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на 18 процентов вырос спрос на уборку квартир и домов. В преддверии осени тюменцы стали чаще делегировать профессионалам уборку жилья.

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