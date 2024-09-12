Тюменцы отметят День многодетных семей — когда?

Posted 12 сентября, 11:00
Published 12 сентября, 11:00
Modified 12 сентября, 11:00
Updated 12 сентября, 11:00
В третье воскресенье сентября в нашем регионе будут отмечать День многодетных семей. Праздник установлен с целью повышения статуса, роли, значимости и престижа многодетных семей, указано в пояснительной записке к инициативе парламентариев.
Еще одна цель торжества — реализация творческого потенциала.
Известно, что праздник учрежден в честь церковного дня памяти муромских чудотворцев, святых благоверных князя Петра и святой благоверной княгини Февронии.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на 18 процентов вырос спрос на уборку квартир и домов. В преддверии осени тюменцы стали чаще делегировать профессионалам уборку жилья.