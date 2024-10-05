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Posted 5 октября, 08:22

Published 5 октября, 08:22

Modified 5 октября, 08:24

Updated 5 октября, 08:24

В Тюменской области за год среднемесячная зарплата выросла на 15,6%

Зарплаты тюменцев опять выросли. Так говорит Росстат

5 октября 2024, 08:22
Фото: 1MI

В Тюменской области за год среднемесячная зарплата выросла на 15,6%

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области за последний год размер среднемесячного заработка увеличился на 15,8%. По итогам января-июля средняя зарплата в регионе достигла 79,7 тысячи рублей. При этом в июне размер номинальной зарплаты превысил 81,5 тысячи рублей. Такие данные предоставил Росстат.

По данному показателю Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе. На первых местах находятся Ямал и Югра, где среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 163,7 и 119,4 тысячи рублей соответственно.

В Свердловской области в среднем жители зарабатывают 74,3 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 68,4 и 59,4 тысяч рублей.

Тюменским медикам хотят увеличить оклады
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вакансия няни стала самой высокооплачиваемой по итогам сентября. Представителям данной профессии готовы платить до 130 тысяч рублей ежемесячно.

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