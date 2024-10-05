Зарплаты тюменцев опять выросли. Так говорит Росстат

Posted 5 октября, 08:22
Published 5 октября, 08:22
Modified 5 октября, 08:24
Updated 5 октября, 08:24
По данному показателю Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе. На первых местах находятся Ямал и Югра, где среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 163,7 и 119,4 тысячи рублей соответственно.
В Свердловской области в среднем жители зарабатывают 74,3 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 68,4 и 59,4 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вакансия няни стала самой высокооплачиваемой по итогам сентября. Представителям данной профессии готовы платить до 130 тысяч рублей ежемесячно.