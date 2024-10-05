Зарплаты тюменцев опять выросли. Так говорит Росстат

В Тюменской области за год среднемесячная зарплата выросла на 15,6%

Сюжет Зарплата

В Тюменской области за последний год размер среднемесячного заработка увеличился на 15,8%. По итогам января-июля средняя зарплата в регионе достигла 79,7 тысячи рублей. При этом в июне размер номинальной зарплаты превысил 81,5 тысячи рублей. Такие данные предоставил Росстат.