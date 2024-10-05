Поиски пропавшего в Тюмени 9-летнего мальчика прекращены

Posted 5 октября, 07:26
Published 5 октября, 07:26
Modified 5 октября, 07:29
Updated 5 октября, 07:29
В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщалось, что ребенок ушел из своего дома на КПД и после этого перестал выходить на связь с родными и близкими.
Сегодня стало известно, что школьника нашли и с ним все в порядке. Где находился Дмитрий, информации нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в ишимской деревне Наволоки нашли мертвым 76-летнего пенсионера, уехавшего из дома на велосипеде в неизвестном направлении. Тело пожилого мужчины обнаружили спасатели спустя два дня поисков.