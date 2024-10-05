nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 07:26

Published 5 октября, 07:26

Modified 5 октября, 07:29

Updated 5 октября, 07:29

В Тюмени завершены поиски пропавшего на КПД 9-летнего мальчика

Поиски пропавшего в Тюмени 9-летнего мальчика прекращены

5 октября 2024, 07:26
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

В Тюмени завершены поиски пропавшего на КПД 9-летнего мальчика

Сюжет
Поиск людей
Школьника нашли спустя сутки поиска. 9-летний Дмитрий Трофимов пропал в пятницу, 4 октября.

В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщалось, что ребенок ушел из своего дома на КПД и после этого перестал выходить на связь с родными и близкими.

Сегодня стало известно, что школьника нашли и с ним все в порядке. Где находился Дмитрий, информации нет.

Числился в списках пропавших без вести полгода: 37-летний тоболяк погиб в зоне СВО
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в ишимской деревне Наволоки нашли мертвым 76-летнего пенсионера, уехавшего из дома на велосипеде в неизвестном направлении. Тело пожилого мужчины обнаружили спасатели спустя два дня поисков.

Читайте также:
Как изменилась Тюменская область после ухода СобянинаТюменцы стали чаще попадать в вытрезвителиКак тюменцы будут отдыхать в 2025 году
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школьники#Новости тюмени#Поиск людей#Пропавшие#Поиск человека#Пропавшие дети#Поиск
Подпишитесь