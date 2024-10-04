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Posted 4 октября, 07:48

Published 4 октября, 07:48

Modified 4 октября, 07:50

Updated 4 октября, 07:50

В Тюменской области нашли мертвым пропавшего пенсионера

Пропавшего на велосипеде тюменского пенсионера нашли мертвым

4 октября 2024, 07:48
Фото: ГКУ ТО «ТОСЭР»

В Тюменской области нашли мертвым пропавшего пенсионера

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Поиск людей
Трагедия произошла в Ишимском районе. Сообщение о том, что 76-летний пенсионер пропал, поступило в полицию двое суток назад. Как выяснилось, мужчина уехал из дома в деревне Наволоки на своем велосипеде.

Была развернута поисковая операция — по запросу полиции спасатели обследовали лесной массив в районе деревень Ревягина — Новолокти. Предположительно, там мог находиться потерявшийся пенсионер. Спустя два дня поисков спасатели обнаружили велосипед, на котором передвигался пожилой мужчина, а затем и его самого, к сожалению, без признаков жизни.

В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области три недели идут поиски пропавшей в лесу 82-летней Нины Кугаевской. Пожилая женщина 10 сентября отправилась в лес собирать грузди. В тот же день вечером она позвонила родным и сообщила, что заблудилась. Утром 11 сентября ее телефон уже был отключен.

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