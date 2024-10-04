Пропавшего на велосипеде тюменского пенсионера нашли мертвым

Posted 4 октября, 07:48
Published 4 октября, 07:48
Modified 4 октября, 07:50
Updated 4 октября, 07:50
Была развернута поисковая операция — по запросу полиции спасатели обследовали лесной массив в районе деревень Ревягина — Новолокти. Предположительно, там мог находиться потерявшийся пенсионер. Спустя два дня поисков спасатели обнаружили велосипед, на котором передвигался пожилой мужчина, а затем и его самого, к сожалению, без признаков жизни.
В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области три недели идут поиски пропавшей в лесу 82-летней Нины Кугаевской. Пожилая женщина 10 сентября отправилась в лес собирать грузди. В тот же день вечером она позвонила родным и сообщила, что заблудилась. Утром 11 сентября ее телефон уже был отключен.