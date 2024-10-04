Пропавшего на велосипеде тюменского пенсионера нашли мертвым

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области три недели идут поиски пропавшей в лесу 82-летней Нины Кугаевской. Пожилая женщина 10 сентября отправилась в лес собирать грузди. В тот же день вечером она позвонила родным и сообщила, что заблудилась. Утром 11 сентября ее телефон уже был отключен.