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Posted 5 октября, 10:14

Published 5 октября, 10:14

Modified 5 октября, 10:16

Updated 5 октября, 10:16

Новая развязка в Тюмени соединит улицу Пермякова и Червишевский тракт

Новый транспортный коридор построят в Тюмени

5 октября 2024, 10:14
Фото: 1MI

Новая развязка в Тюмени соединит улицу Пермякова и Червишевский тракт

В Тюменской области одобрен госэкпертизой проект строительства дорожной развязки в районе деревни Патрушева. Об этом сообщили власти региона.

Новая развязка, по планам, соединит улицу Пермякова в районе деревни Патрушева с Червишевским трактом. Таким образом, транспортный коридор свяжет спальные районы южной и восточной частями Тюмени. Новая развязка будет проложена по направлению к Московскому тракту.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

О сроках реализации проекта и его стоимости информации пока нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили на торги за 4 тысячи рублей земельный участок в границе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. По планам, на территории площадью 2,2 гектара проведут КРТ.

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