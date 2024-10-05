Новый транспортный коридор построят в Тюмени

Posted 5 октября, 10:14
Published 5 октября, 10:14
Modified 5 октября, 10:16
Updated 5 октября, 10:16
Новая развязка, по планам, соединит улицу Пермякова в районе деревни Патрушева с Червишевским трактом. Таким образом, транспортный коридор свяжет спальные районы южной и восточной частями Тюмени. Новая развязка будет проложена по направлению к Московскому тракту.
О сроках реализации проекта и его стоимости информации пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили на торги за 4 тысячи рублей земельный участок в границе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. По планам, на территории площадью 2,2 гектара проведут КРТ.