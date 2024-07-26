nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В Тюмени увеличились продажи алкоголя

Стали больше пить: в Тюмени выросли продажи алкоголя

26 июля 2024, 05:30
Фото: 1MI

В Тюмени увеличились продажи алкоголя

За первые шесть месяцев продажи спиртных напитков увеличились на 5,6%, пива — на 5,9%. Об этом сообщили в Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками.

По данным ведомства, в целом за первое полугодие жители региона купили около 1,2 миллиона декалитров (1 дал равен 20 бутылкам 0,5 литра) алкогольной продукции за исключением пива. Из них на винодельческую продукцию пришлось 401,8 тысячи дал, водку — 400,7 тысячи дал, коньяк — 61,8 тысячи дал.

Также тюменцы купили в торговых точках за первый квартал этого года более 2,2 миллиона дал пива.

«В Тюмени продажа винных напитков в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года в торговой сети „Перекрёсток“ увеличилась более чем на 12% в рублях. Выручка от продажи вина в „Пятёрочке“ выросла на 20% за счет роста спроса на игристые вина. Продажа пива и слабоалкогольных напитков выросла на 35-40%. Продажи коньяка и бренди увеличились в „Перекрёстке“ и в „Пятёрочке“ на 21% и 5,6% соответственно», — сообщили РБК Тюмень в X5 Group.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость крепких алкогольных напитков увеличилась от 6 до 22%. Более всех прибавила в цене водка — 22,5%.

Читайте также:
Может рухнуть: тоболяки заявили о риске разрушения КремляТюменский завод произвел с нарушениями 11 тонн молочной продукцииНа обслуживание платных паркингов тюменские власти потратят почти 8,5 млн рублей
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Алкогольная продукция#Новости тюмени#Продажа#Продажи
Подпишитесь
Тюменка впала в кому во время отдыха и стала заложницей в Турции
Вчера, 03:58
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
Сегодня, 07:38
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Вчера, 06:05
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Сегодня, 06:15
Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов
Вчера, 08:23
Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?
Вчера, 09:43