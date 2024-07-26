Стали больше пить: в Тюмени выросли продажи алкоголя

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
По данным ведомства, в целом за первое полугодие жители региона купили около 1,2 миллиона декалитров (1 дал равен 20 бутылкам 0,5 литра) алкогольной продукции за исключением пива. Из них на винодельческую продукцию пришлось 401,8 тысячи дал, водку — 400,7 тысячи дал, коньяк — 61,8 тысячи дал.
Также тюменцы купили в торговых точках за первый квартал этого года более 2,2 миллиона дал пива.
«В Тюмени продажа винных напитков в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года в торговой сети „Перекрёсток“ увеличилась более чем на 12% в рублях. Выручка от продажи вина в „Пятёрочке“ выросла на 20% за счет роста спроса на игристые вина. Продажа пива и слабоалкогольных напитков выросла на 35-40%. Продажи коньяка и бренди увеличились в „Перекрёстке“ и в „Пятёрочке“ на 21% и 5,6% соответственно», — сообщили РБК Тюмень в X5 Group.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость крепких алкогольных напитков увеличилась от 6 до 22%. Более всех прибавила в цене водка — 22,5%.