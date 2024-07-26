nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Тобольске из-за оползней разрушается грунт под Кремлем

Может рухнуть: тоболяки заявили о риске разрушения Кремля

26 июля 2024, 04:57
Фото: Спасём Тобольский кремль

В Тобольске из-за оползней разрушается грунт под Кремлем

Жители Тобольска бьют тревогу — Тобольскому кремлю грозит разрушение из-за оползней Троицкого мыса. По словам горожан, Троицкий мыс, состоящий из глины и песка, начал проваливаться.
«С начала века произошло два оползня — в 2015 и 2024 годах. Проблемы с грунтом уже сказываются на состоянии строений Тобольского кремля — появились трещины стен», — сообщают тоболяки в сообществе ВК «Спасём Тобольский кремль».

Жители города отмечают, что сохранить здание вполне реально, ну следует уже сейчас принимать необходимые меры.

Видео: Спасём Тобольский кремль
«Установка маячков и перекладка брусчатки кремль не спасут. Нужны иные меры. В этом запланированы работы по капитальному ремонту Никольского взвоза. Возможно, образовавшие обвалы Троицкого мыса, тоже устранят, засыплют землей. Пока последствия оползня 2024 года в районе квадратной башни у улицы Никольского Взвоза не ликвидированы — вывезена только обвалившаяся земля с дороги», — отмечают активисты.

И добавляют, что к решению проблемы по сохранению Тобольского кремля будет привлечена администрация города.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 30 июля состоятся выборы главы администрации города. На пост мэра претендуют четыре кандидата, в числе которых участник СВО Анатолий Климов и замглавы Тюмени Петр Вагин.

Читайте также:
На обслуживание платных паркингов тюменские власти потратят почти 8,5 млн рублейТурагент рассказала, сколько будет стоить отдых на Шри-Ланке для тюменцевСамых нужных специалистов в регионе озвучили тюменские власти
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Обрушение#Тобольский кремль
Подпишитесь
Тюменка впала в кому во время отдыха и стала заложницей в Турции
Вчера, 03:58
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
Сегодня, 07:38
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Вчера, 06:05
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Сегодня, 06:15
Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов
Вчера, 08:23
Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?
Вчера, 09:43