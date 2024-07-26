Может рухнуть: тоболяки заявили о риске разрушения Кремля

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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«С начала века произошло два оползня — в 2015 и 2024 годах. Проблемы с грунтом уже сказываются на состоянии строений Тобольского кремля — появились трещины стен», — сообщают тоболяки в сообществе ВК «Спасём Тобольский кремль».
Жители города отмечают, что сохранить здание вполне реально, ну следует уже сейчас принимать необходимые меры.
«Установка маячков и перекладка брусчатки кремль не спасут. Нужны иные меры. В этом запланированы работы по капитальному ремонту Никольского взвоза. Возможно, образовавшие обвалы Троицкого мыса, тоже устранят, засыплют землей. Пока последствия оползня 2024 года в районе квадратной башни у улицы Никольского Взвоза не ликвидированы — вывезена только обвалившаяся земля с дороги», — отмечают активисты.
И добавляют, что к решению проблемы по сохранению Тобольского кремля будет привлечена администрация города.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 30 июля состоятся выборы главы администрации города. На пост мэра претендуют четыре кандидата, в числе которых участник СВО Анатолий Климов и замглавы Тюмени Петр Вагин.