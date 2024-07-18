Водка в Тюмени за год подорожала на 22,5%

Эксперт пояснил, что рост цен на крепкий алкоголь связан с ростом себестоимости продукции и транспортных расходов. Также он подчеркнул, что в прошлом году производство водки снизилось на 6%, а коньяка — на 7%, что тоже отразилось на ценах.