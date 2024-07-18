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Водка в Тюмени за год подорожала на 22,5%

Водка в Тюмени за год подорожала на 22,5%

18 июля 2024, 03:42
Фото: 1MI
Также выросла стоимость коньяка и бренди. Эксперт связал это с ростом себестоимости и снижением производства крепкого алкоголя.

В Тюмени подорожал крепкий алкоголь. Заметнее всего выросли цены на водку — на 22,5% за год, коньяк — на 15,4% и бренди — на 6,1%, рассказал СЕО сервиса «Ценозавр» Константин Калугин РБК Тюмень.

Эксперт пояснил, что рост цен на крепкий алкоголь связан с ростом себестоимости продукции и транспортных расходов. Также он подчеркнул, что в прошлом году производство водки снизилось на 6%, а коньяка — на 7%, что тоже отразилось на ценах.

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По словам Калугина, в ближайшие месяцы цены на алкогольную продукцию продолжат расти.

«Из-за повышения МРЦ на крепкий алкоголь минимальные цены могут вырасти до конца года еще примерно на 7%, в следующем году можно ожидать рост до 10%, что будет связано с индексацией акцизов и общей инфляцией. Значительнее всего подорожают бренди и коньяк», — подытожил эксперт.

Ранее «Наш город» писал, что цены на молочную продукцию выросли в Тюмени до 11%. Заметнее всего подорожали сливочное масло и сыр.

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