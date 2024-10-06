В Тюмени 6 октября будет пасмурно, но тепло

В Тюмени 6 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадки в виде дождя во второй половине дня. В утренние часы температура воздуха составит +8…+12, днем ожидается до +14, в ночные часы термометры покажут +2…+8. Скорость ветра составит 3,8 м/с.