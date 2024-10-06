В Тюмени 6 октября будет пасмурно, но тепло

Posted 6 октября, 03:26
Published 6 октября, 03:26
Modified 6 октября, 03:28
Updated 6 октября, 03:28
В Тюмени 6 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадки в виде дождя во второй половине дня. В утренние часы температура воздуха составит +8…+12, днем ожидается до +14, в ночные часы термометры покажут +2…+8. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:52, закат в 17:59, продолжительность дня 11 часов 7 минут.
В Тобольске 6 октября ожидается пасмурная погода, дождь во второй половине дня. В утренние часы термометры покажут +7…+10, к полудню потеплеет до +13, ночью температура воздуха составит +3…+6. Скорость ветра составит 4,4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:42, закат в 17:47, продолжительность дня 11 часов 5 минут.
В Ишиме 6 октября синоптики обещают пасмурную погоду, дождь в вечерние часы. Утром ожидается +5…+12, в дневные часы до +14…+13, ночью термометры покажут +3…+10. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:35, закат в 17:45, продолжительность дня 11 часов 10 минут.