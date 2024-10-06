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Posted 6 октября, 03:26

Published 6 октября, 03:26

Modified 6 октября, 03:28

Updated 6 октября, 03:28

В Тюмени 6 октября будет пасмурно, но тепло

В Тюмени 6 октября будет пасмурно, но тепло

6 октября 2024, 03:26
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в воскресенье, 6 октября, метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами осадки в виде дождя, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +10…+15, в ночные часы ожидается +1…+6.

В Тюмени 6 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадки в виде дождя во второй половине дня. В утренние часы температура воздуха составит +8…+12, днем ожидается до +14, в ночные часы термометры покажут +2…+8. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:52, закат в 17:59, продолжительность дня 11 часов 7 минут.

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В Тобольске 6 октября ожидается пасмурная погода, дождь во второй половине дня. В утренние часы термометры покажут +7…+10, к полудню потеплеет до +13, ночью температура воздуха составит +3…+6. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:42, закат в 17:47, продолжительность дня 11 часов 5 минут.

В Ишиме 6 октября синоптики обещают пасмурную погоду, дождь в вечерние часы. Утром ожидается +5…+12, в дневные часы до +14…+13, ночью термометры покажут +3…+10. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:35, закат в 17:45, продолжительность дня 11 часов 10 минут.

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