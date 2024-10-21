ТОП-10 популярных врачей Тюмени: где они работают и сколько стоит прием?

Posted 21 октября, 10:09
Published 21 октября, 10:09
Modified 21 октября, 13:47
Updated 21 октября, 13:47
Тюменская область славится своими высококвалифицированными специалистами в сфере медицины. Если вы ищете врачей Тюмени, вы на правильном пути. Почему важно выбирать лучших врачей?
Врачи Тюмени обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы предложить вам квалифицированную помощь. Профессиональные медики способны не только диагностировать заболевание, но и назначить эффективное лечение.
Как записаться к врачу в Тюмени? Запись на прием к врачу в Тюмени — процесс, который стал намного проще благодаря современным технологиям. Запись через официальный сайт врачей Тюмени обычно не производится, так как его просто не существует. Обычно докторов оценивают по отзывам или рекомендациям близких. А потому мы проанализировали отзывы на сайте prodoktorov.ru и на их основе составили рейтинг наиболее популярных врачей Тюмени и собирали список тех, на кого часто поступают жалобы.
По данным сайта «ПроДокторов», самые высокие оценки и большее число положительных комментариев у врача Оксаны Смазновой, она — кардиолог, диетолог, функциональный диагност со стажем работы в 27 лет. Также врач является кандидатом наук. Она работает в клинике «Нексима» и в медицинском центре «М+». Женщина считается лучшим врачом уже около 2 лет. Прием у врача стоит 2500-2900 рублей.
На втором месте проктолог Сергей Зобов. В профессии он уже 8 лет и работает в медицинском центре «НаноМед». Первичный прием врача стоит 1800 рублей.
На третьем месте в рейтинге врачей педиатр и нутрициолог Никита Борисенков. Его стаж работы составляет 2 года и он принимает в «Филатовской клинике». Попасть к нему на приём можно за 3000 рублей.
«Я врач-педиатр, нутрициолог. В настоящее время пишу диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Выясняю причину и риски развития заболеваний, восполняю дефициты витаминов и микроэлементов у детей и взрослых», — пишет о себе врач.
Четвертый в рейтинге — гастроэнтеролог, врач общей практики, терапевт Никита Горбачев. Он в профессии 6 лет и работает в клинике «Лично». Прием у этого врача стоит 3000 рублей.
«Мой кругозор довольно широкий, я постоянно стараюсь получать новые объемы знаний в разных специальностях: от терапии, гастроэнтерологии, кардиологии, до психиатрии и неврологии», — указывает врач.
На пятом месте Гузель Курманова, гинеколог, акушер, детский гинеколог со стажем работы в 18 лет. Она работает в медицинском центра «Новамед» и в клинике «Альфа-Доктор». Прием в этого врача стоит 4000 рублей.
6-е место у Антона Волосатова, он ортопед, алголог, вертебролог, мануальный терапевт и травматолог. Его стаж работы 8 лет, врач принимает в медицинском центре «МиоКлиник». Визит к нему стоит 3500 рублей.
На 7-м месте рейтинга онколог, врач УЗИ, онколог-маммолог Маргерита Юргенсон. Ее стаж работы — 17 лет. Она работает в лаборатории «Хеликс» и в клинике «Акцент». Прием стоит 2500-3000 рублей.
На 8-м месте нейрохирург, алголог, вертебролог, врач ЛФК, детский нейрохирург, невролог, спортивный врач Расул Галайчиев. В профессии он уже 8 лет и работает в лаборатории «Хеликс» и «Клинике лечения боли». Прием у этого врача обойдется в 3000-5000 рублей.
9-е место у Евгении Соловьевой, она врач УЗИ, нутрициолог со стажем в 18 лет. Принимает в клинике «Нексима» и в в медицинском центре «МиоКлиник». Прием стоит 450-3000 рублей.
И завершает рейтинг 10-ти топовых тюменских врачей офтальмолог-хирург, офтальмолог (окулист) Евгений Датских. Он в профессии 12 лет. Принимает в ОКБ №1 и медицинском центре «Медис». По ОМС прием у врача бесплатный.
Назвать худших врачей практически невозможно, так как не всегда можно опираться на рейтинг на сайте. Его низкий показатель может быть связан, например, с тем, что довольные пациенты попросту не оставляли отзывов о работе доктора, а один недовольный этот отзыв оставил.
Так, например, среди врачей-аллергологов, у которых есть отзывы на портале «ПроДокторов», самая низкая оценка у Марины Ш., она получила 0 из 5. Пациенты, обращавшиеся к ней в перинатальный центр, считают методы, применяемые врачом, спорными. Однако на врача всего три отзыва, по данным портала, они оставлены настоящими пациентами.
Среди венерологов, у которых в профиле есть отзывы клиентов, самый низкий рейтинг у Надежды К., которая работает в 5-й поликлинике. Однако не все пациенты описали ее работы однозначно, некоторые все же остались довольны посещением, а другие высказывались весьма гневно.
В среде педиатров самый низкий рейтинг среди врачей, на работу которых оставляли отзывы, у Марии Л., она принимает в 17-й поликлинике. На сайте на нее написали пять негативных отзывов и два положительных.
Однако отзывы на сайтах могут быть субъективными, а потому важно знать, как выбрат врача самостоятельно. Мы собрали для вас главные советы по выбору врача.
Следует учитывать несколько факторов:
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский кардиохирург Дмитрий Хомутинин «спас» женщину на борту самолета. Как только он услышал о помощи, озвученную экипажем, то сразу пришел на помощь пострадавшей. Однако ситуация оказалась необычной.