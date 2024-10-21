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Posted 21 октября, 10:09

Published 21 октября, 10:09

Modified 21 октября, 13:47

Updated 21 октября, 13:47

Лучшие врачи Тюмени: где они работают и сколько стоит прием?

ТОП-10 популярных врачей Тюмени: где они работают и сколько стоит прием?

21 октября 2024, 10:09
Фото: 1MI
Лучшие врачи Тюмени: где они работают и сколько стоит прием?

В Тюмени определили самых популярных врачей

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Рейтинги нашего города
Здоровье — это самый ценный ресурс, и правильный выбор врача может существенно повлиять на ваше самочувствие и качество жизни. «Наш город» выяснил, как правильно выбрать врача, где можно записаться на прием и какие врачи считаются лучшими, а какие собирают массовые жалобы пациентов.

Тюменская область славится своими высококвалифицированными специалистами в сфере медицины. Если вы ищете врачей Тюмени, вы на правильном пути. Почему важно выбирать лучших врачей?

Врачи Тюмени обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы предложить вам квалифицированную помощь. Профессиональные медики способны не только диагностировать заболевание, но и назначить эффективное лечение.

Как записаться к врачу в Тюмени? Запись на прием к врачу в Тюмени — процесс, который стал намного проще благодаря современным технологиям. Запись через официальный сайт врачей Тюмени обычно не производится, так как его просто не существует. Обычно докторов оценивают по отзывам или рекомендациям близких. А потому мы проанализировали отзывы на сайте prodoktorov.ru и на их основе составили рейтинг наиболее популярных врачей Тюмени и собирали список тех, на кого часто поступают жалобы.

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Популярные врачи Тюмени

По данным сайта «ПроДокторов», самые высокие оценки и большее число положительных комментариев у врача Оксаны Смазновой, она — кардиолог, диетолог, функциональный диагност со стажем работы в 27 лет. Также врач является кандидатом наук. Она работает в клинике «Нексима» и в медицинском центре «М+». Женщина считается лучшим врачом уже около 2 лет. Прием у врача стоит 2500-2900 рублей.

На втором месте проктолог Сергей Зобов. В профессии он уже 8 лет и работает в медицинском центре «НаноМед». Первичный прием врача стоит 1800 рублей.

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На третьем месте в рейтинге врачей педиатр и нутрициолог Никита Борисенков. Его стаж работы составляет 2 года и он принимает в «Филатовской клинике». Попасть к нему на приём можно за 3000 рублей.

«Я врач-педиатр, нутрициолог. В настоящее время пишу диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Выясняю причину и риски развития заболеваний, восполняю дефициты витаминов и микроэлементов у детей и взрослых», — пишет о себе врач.

Четвертый в рейтинге — гастроэнтеролог, врач общей практики, терапевт Никита Горбачев. Он в профессии 6 лет и работает в клинике «Лично». Прием у этого врача стоит 3000 рублей.

«Мой кругозор довольно широкий, я постоянно стараюсь получать новые объемы знаний в разных специальностях: от терапии, гастроэнтерологии, кардиологии, до психиатрии и неврологии», — указывает врач.
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На пятом месте Гузель Курманова, гинеколог, акушер, детский гинеколог со стажем работы в 18 лет. Она работает в медицинском центра «Новамед» и в клинике «Альфа-Доктор». Прием в этого врача стоит 4000 рублей.

6-е место у Антона Волосатова, он ортопед, алголог, вертебролог, мануальный терапевт и травматолог. Его стаж работы 8 лет, врач принимает в медицинском центре «МиоКлиник». Визит к нему стоит 3500 рублей.

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На 7-м месте рейтинга онколог, врач УЗИ, онколог-маммолог Маргерита Юргенсон. Ее стаж работы — 17 лет. Она работает в лаборатории «Хеликс» и в клинике «Акцент». Прием стоит 2500-3000 рублей.

На 8-м месте нейрохирург, алголог, вертебролог, врач ЛФК, детский нейрохирург, невролог, спортивный врач Расул Галайчиев. В профессии он уже 8 лет и работает в лаборатории «Хеликс» и «Клинике лечения боли». Прием у этого врача обойдется в 3000-5000 рублей.

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9-е место у Евгении Соловьевой, она врач УЗИ, нутрициолог со стажем в 18 лет. Принимает в клинике «Нексима» и в в медицинском центре «МиоКлиник». Прием стоит 450-3000 рублей.

И завершает рейтинг 10-ти топовых тюменских врачей офтальмолог-хирург, офтальмолог (окулист) Евгений Датских. Он в профессии 12 лет. Принимает в ОКБ №1 и медицинском центре «Медис». По ОМС прием у врача бесплатный.

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Врачи с самым низким рейтингом

Назвать худших врачей практически невозможно, так как не всегда можно опираться на рейтинг на сайте. Его низкий показатель может быть связан, например, с тем, что довольные пациенты попросту не оставляли отзывов о работе доктора, а один недовольный этот отзыв оставил.

Так, например, среди врачей-аллергологов, у которых есть отзывы на портале «ПроДокторов», самая низкая оценка у Марины Ш., она получила 0 из 5. Пациенты, обращавшиеся к ней в перинатальный центр, считают методы, применяемые врачом, спорными. Однако на врача всего три отзыва, по данным портала, они оставлены настоящими пациентами.

Среди венерологов, у которых в профиле есть отзывы клиентов, самый низкий рейтинг у Надежды К., которая работает в 5-й поликлинике. Однако не все пациенты описали ее работы однозначно, некоторые все же остались довольны посещением, а другие высказывались весьма гневно.

В среде педиатров самый низкий рейтинг среди врачей, на работу которых оставляли отзывы, у Марии Л., она принимает в 17-й поликлинике. На сайте на нее написали пять негативных отзывов и два положительных.

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Как выбрать врача?

Однако отзывы на сайтах могут быть субъективными, а потому важно знать, как выбрат врача самостоятельно. Мы собрали для вас главные советы по выбору врача.

Следует учитывать несколько факторов:

  • Квалификация. Ознакомьтесь с образованием и опытом врача. Врачи Тюмени официальный сайт еще не создали, а потому вы можете найти эту информация на сайтах поликлиник и на порталах с отзывами.
  • Отзывы пациентов. Обратите внимание на мнения других людей о враче. Это поможет вам составить представление о его профессиональных качествах.
  • Специализация. Убедитесь, что врач занимается именно той проблемой, которая вас беспокоит.
  • Удобство расположения. Выбор врача, который находится близко к вашему дому или работе, существенно упростит процесс записи на прием и посещение клиники.
  • Запись на прием к врачу в Тюмени Чтобы записаться к врачу в Тюмени, достаточно выбрать удобный способ записи. Не забудьте указать свои контактные данные и удобное время для приема. Многие клиники предлагают возможность онлайн-записи, что значительно экономит время.
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Как записаться к врачу?

Если вас интересует запись к врачу Тюмень, то есть несколько способов попасть к местным докторам:

  1. По телефону. Вы можете напрямую позвонить в медицинское учреждение, где работает интересующий вас врач. Администраторы помогут вам выбрать удобное время и ответят на все ваши вопросы.
  2. Через мобильные приложения. Многие медицинские учреждения предлагают возможность записаться к врачу через свои мобильные приложения, что значительно упрощает процесс. Запись на прием к врачу Тюмень может быть удобной и быстрой.
  3. В медицинском учреждении. Для этого можно прийти лично в регистратуру выбранной клиники.

Помните, что записаться к врачу Тюмень можно удобным для вас способом. В городе вы сможете найти лучших врачей, которые помогут вам восстановить здоровье и заботиться о нем. Используя сайты врачей Тюмени, на подобие тех, о которых мы вам рассказали, вы получите доступ к информации о специалистах, а процесс записи станет быстрым и удобным. Не забывайте, что ваше здоровье в руках профессионалов! Если вам важно узнать о том, какие врачи Тюмень прием врачей, то выбирайте лучших, и вы не ошибетесь.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский кардиохирург Дмитрий Хомутинин «спас» женщину на борту самолета. Как только он услышал о помощи, озвученную экипажем, то сразу пришел на помощь пострадавшей. Однако ситуация оказалась необычной.

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