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Posted 26 октября, 06:54

Published 26 октября, 06:54

Modified 26 октября, 06:56

Updated 26 октября, 06:56

Набережную реки Туры в Тюмени ревитализируют. Что изменится?

Набережную реки Туры в Тюмени ревитализируют. Что изменится?

26 октября 2024, 06:54
Фото: 1MI
Набережную реки Туры в Тюмени ревитализируют. Такие задачи поставили городские власти в перспективе на ближайшие несколько лет.

Работы в рамках первого этапа ревитализации начнутся уже в 2025 году. Об этом сообщил в интервью в программе Диалоги о городе» рассказал руководитель центра стратегического развития «Сибирь» Дмитрий Селивохин

«Задача — интегрировать на городскую набережную как можно больше городских сценариев, то есть каждые сто метров там должно что-то происходить, что-то классное. В чистом виде там необходимо сформировать социокультурное программирование, определенную целевую группу и устойчивый сценарий того, зачем возвращаться и гулять по этой набережной», — пояснил Селивохин.

По его словам, идеальным примером является ВДНХ, где не только хорошая архитектура, но и внедрено множество различных активностей. Благодаря чему отдыхающие могут постоянно туда приходить и встречать что-либо новое.

Селивохин также отметил, что следует сохранять и «дикие» берега Туры, где акцентируется природная составляющая.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ведется разработка проектной по строительству подземного пешеходного тоннеля в районе Первомайской с выходом на набережную Туры. Его протяженность составит 200 метров.

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