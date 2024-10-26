Набережную реки Туры в Тюмени ревитализируют. Что изменится?

Posted 26 октября, 06:54
Published 26 октября, 06:54
Modified 26 октября, 06:56
Updated 26 октября, 06:56
Работы в рамках первого этапа ревитализации начнутся уже в 2025 году. Об этом сообщил в интервью в программе Диалоги о городе» рассказал руководитель центра стратегического развития «Сибирь» Дмитрий Селивохин
«Задача — интегрировать на городскую набережную как можно больше городских сценариев, то есть каждые сто метров там должно что-то происходить, что-то классное. В чистом виде там необходимо сформировать социокультурное программирование, определенную целевую группу и устойчивый сценарий того, зачем возвращаться и гулять по этой набережной», — пояснил Селивохин.
По его словам, идеальным примером является ВДНХ, где не только хорошая архитектура, но и внедрено множество различных активностей. Благодаря чему отдыхающие могут постоянно туда приходить и встречать что-либо новое.
Селивохин также отметил, что следует сохранять и «дикие» берега Туры, где акцентируется природная составляющая.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ведется разработка проектной по строительству подземного пешеходного тоннеля в районе Первомайской с выходом на набережную Туры. Его протяженность составит 200 метров.