В Чечне погиб боец Росгвардии из Тюменской области. Его группа попала под обстрел

Posted 25 октября, 07:51
Published 25 октября, 07:51
Modified 25 октября, 08:19
Updated 25 октября, 08:19
В результате нападения один военнослужащий, 34-летний Дмитрий, погиб, еще один получил ранения. Известно, что Дмитрий являлся уроженцем Тюменской области, но проживал в городе Новоуральске. В 2016 году заключил контракт, отправился на службу в Чечню.
Три года назад познакомился с Еленой, у них родилась дочь. Пара планировала в 2025 году официально узаконить свои отношения, купить дом под Каменском в будущем.
«Дима был очень хорошим и добрым человеком, который всегда всем помогал. Никто не ждал несчастья. Я думала, что там спокойно. Он работал, всё было тихо. Неизвестно, кто напал, просто взяли и расстреляли их машину», — рассказала Елена E1.RU.
Похороны Дмитрия состоятся на его родине — в Тюменской области. Дата церемонии прощания пока неизвестна.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции на Укране погиб электромонтер компании «Россети Тюмень» Андрей Кузнецов. В зоне боевых действий он находился с апреля 2024 года.