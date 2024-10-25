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Posted 25 октября, 07:51

Published 25 октября, 07:51

Modified 25 октября, 08:19

Updated 25 октября, 08:19

В Чечне погиб боец Росгвардии из Тюменской области

В Чечне погиб боец Росгвардии из Тюменской области. Его группа попала под обстрел

25 октября 2024, 07:51
Фото: 1MI

В Чечне погиб боец Росгвардии из Тюменской области

Трагедия произошла 24 октября 2024 года. По данным тг-канала Baza, неизвестные напали на группу росгвардейцев в Грозненском районе Чечни, в составе которой был уроженец Тюменской области. Они расстреляли ведомственный «Урал» и скрылись.

В результате нападения один военнослужащий, 34-летний Дмитрий, погиб, еще один получил ранения. Известно, что Дмитрий являлся уроженцем Тюменской области, но проживал в городе Новоуральске. В 2016 году заключил контракт, отправился на службу в Чечню.

Три года назад познакомился с Еленой, у них родилась дочь. Пара планировала в 2025 году официально узаконить свои отношения, купить дом под Каменском в будущем.

«Дима был очень хорошим и добрым человеком, который всегда всем помогал. Никто не ждал несчастья. Я думала, что там спокойно. Он работал, всё было тихо. Неизвестно, кто напал, просто взяли и расстреляли их машину», — рассказала Елена E1.RU.

Похороны Дмитрия состоятся на его родине — в Тюменской области. Дата церемонии прощания пока неизвестна.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции на Укране погиб электромонтер компании «Россети Тюмень» Андрей Кузнецов. В зоне боевых действий он находился с апреля 2024 года.

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