В Чечне погиб боец Росгвардии из Тюменской области. Его группа попала под обстрел

В результате нападения один военнослужащий, 34-летний Дмитрий, погиб, еще один получил ранения. Известно, что Дмитрий являлся уроженцем Тюменской области, но проживал в городе Новоуральске. В 2016 году заключил контракт, отправился на службу в Чечню.