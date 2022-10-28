Тюменец получил штраф за уклонение от службы в армии

Подсудимый вину признал.
«Майсеенко уклонялся от призыва на военную службу путем отказа в получении повесток для прибытия на призывную и медицинскую комиссии, и неоднократно без уважительных причин не являлся по повесткам военного комиссариата»сообщает пресс-служба тюменских судов.
В ходе заседания выяснилось, что Майсеенко характеризуется по месту жительства положительно. Суд назначил ему штраф в размере 20 000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11 октября 23-летний житель областной столицы получил штраф в 50 000 рублей за уклонение от службы в армии.