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Тюменец получил штраф за уклонение от службы в армии

28 октября 13:55
Фото: 1Mi
Тюменский суд вынес приговор уклонисту Ивану Майсеенко. Пресс-служба тюменских судов сообщает, что молодой человек отказывался получать повестки с марта 2012 года по апрель 2022 года. На него завели уголовное дело по ст. 328 УК РФ.

Подсудимый вину признал.

«Майсеенко уклонялся от призыва на военную службу путем отказа в получении повесток для прибытия на призывную и медицинскую комиссии, и неоднократно без уважительных причин не являлся по повесткам военного комиссариата»сообщает пресс-служба тюменских судов.

В ходе заседания выяснилось, что Майсеенко характеризуется по месту жительства положительно. Суд назначил ему штраф в размере 20 000 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что 11 октября 23-летний житель областной столицы получил штраф в 50 000 рублей за уклонение от службы в армии.

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