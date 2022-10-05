Как в Тюмени будут искать уклонистов от частичной мобилизации

Если мобилизованный уже получил повестку на руки, но отказался ее подписывать, то он уже считается гражданином, уклоняющимся от воинской обязанности.
В таком случае, представитель военкомата имеет право вызвать на место участкового или другого представителя правоохранительных органов и на месте составить протокол на гражданина. Документ также должен быть подписан свидетелями, которыми могут выступить соседи или другие очевидцы события.
Согласно законодательству, отказ от подписания повестки наказывается штрафом до 500 рублей.
Если вышеописанный сценарий повторяется, то уклонисту грозит уже повышенная санкция - штраф от 500 до 3000 рублей. Это регламентировано статьей 21.5 КоАП РФ.
Та же санкция грозит тому, кто не явился в военкомат после подписания повестки.
Министерство обороны также сообщает, что уголовное дело за неявку по частичной мобилизации заводить не будут.
Если гражданин нашел повестку в почтовом ящике или в двери, то он на законном основании может не являться в военкомат, уклонистом в этом случае человек являться не будет.
При таком раскладе, не будет заведено даже административное дело.
В данном случае ответственность за неявку призывника понесет военкомат, который отправил повестку.
Но здесь есть нюанс.
В военных комиссариатах есть специальные "книги учета", куда вносят данные о тех, кому была выписана повестка. А потому призывнику предстоит доказать, что в руки ему документ не вручали.
В статье 328 УК РФ, регламентирующей санкции в отношении уклонистов, указано, что при отсутствии законных оснований для освобождения от службы, гражданину грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за 18 месяцев, вдобавок уклониста могут отправить на принудительные работы на срок до 2 лет.
Также уклонение от службы может караться арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Однако судебная практика показывает, что уклонистам от срочной службы по статье 328 чаще всего выписывали штрафы от 10 до 25 тыс. рублей.
К тому же, Министерство обороны подтвердило информацию о том, что уклонистам, которые получили повестку, но не явились в военкомат, будет грозить лишь административная ответственность.
Уголовная ответственность грозит тем мобилизованным, которые уже явились в военкомат, прошли медицинскую комиссию, были зачислены в ряды российской армии, но не прибыли на место прохождения службы.
Но в этом случае санкция будет ощутимо строже. Человек совершивший подобное правонарушение может получить от двух суток ареста до 5 лет тюрьмы, на них будет заведено уголовное дело по статье 337 УК РФ.
Согласно этому закону, к уклонистам, в условиях военного времени, в период боевых действий могут применяться меры вплоть до 15 лет лишения свободы.
Статьи 332-334, 337-342,346-348, 325.1 и 356.1 УК РФ предусматривают санкции, применимые у призванным уже на месте несения службы.
Если речь идет о неисполнении и приказов или отказах от участия в боевых действиях, УК предусматривает наказания в виде лишения свободны на срок от 2 до 10 лет.
Добровольная сдача в плен, при условии отсутствия факта госизмены, наказывается лишением свободы на 3-10 лет.
А за нарушение правил внутренней службы и патрулирования в гарнизоне предусмотрена ответственность в виде заключения на срок до 7 лет.
Тот же срок заключения грозит тем, кто потеряет военное имущество. А при его повреждении или уничтожении, служащий может попасть в тюрьму на срок до 10 лет.