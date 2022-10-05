Как в Тюмени будут искать уклонистов от частичной мобилизации

В статье 328 УК РФ, регламентирующей санкции в отношении уклонистов, указано, что при отсутствии законных оснований для освобождения от службы, гражданину грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за 18 месяцев, вдобавок уклониста могут отправить на принудительные работы на срок до 2 лет.