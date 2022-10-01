Частичная мобилизация: Тюменская область укомплектует несколько воинских частей

По словам военкома, на данный момент в Тюменской области частичная мобилизация проходит в плановом режиме. Сколько жителей региона уже мобилизованы Алексей Куличков озвучивать не стал, но отметил, что 40% от общего числа призванных составляют добровольцы из числа офицерского состава.
«Военкоматы сегодня работают в усиленном режиме. Вызываются граждане, чтобы сверить учетные данные, данные о состоянии здоровья. Проверяются все, кто годен и не годен», отметил военком.
На вопрос о том, сколько будет волн частичной мобилизации Алексей Куличков пояснил, что такого понятия как «волна мобилизации» нет.
«Частичная мобилизация идет и закончится, когда будет принят соответствующий указ. Например, нам сказали до 30 числа набрать полк. Позже нам скажут еще набрать. Это плановая работа», отметил военный комиссар Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. В Тюменской области в адрес общественников с ее начала поступило порядка семи сотен жалоб от жителей региона о неправомерности призыва. Двести человек были возвращены домой.