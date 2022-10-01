Частичная мобилизация: Тюменская область укомплектует несколько воинских частей

Ранее «Наш Город» писал, что частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. В Тюменской области в адрес общественников с ее начала поступило порядка семи сотен жалоб от жителей региона о неправомерности призыва. Двести человек были возвращены домой.