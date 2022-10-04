На Госулугах теперь можно записаться в добровольцы и обжаловать повестку

Для того, чтобы записаться в добровольческий отряд, необходимо заполнить форму, где указать все свои данные. Следует учесть то, что его участником может стать только гражданин России, находящийся в запасе или прошедший военные сборы, занимающийся стрелковыми видами спорта или состоящий в охотничьей организации, казачьей общине. Кроме того, важны возраст (до 60 лет) и состояние здоровья. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограничено годен» (В).