На Госулугах теперь можно записаться в добровольцы и обжаловать повестку

Для того, чтобы записаться в добровольческий отряд, необходимо заполнить форму, где указать все свои данные. Следует учесть то, что его участником может стать только гражданин России, находящийся в запасе или прошедший военные сборы, занимающийся стрелковыми видами спорта или состоящий в охотничьей организации, казачьей общине. Кроме того, важны возраст (до 60 лет) и состояние здоровья. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограничено годен» (В).
К добровольцам предъявляются более жесткие требования. В частности, наличие военно-учетной специальности, нахождение в запасе, возраст.
Что касается формы для обжалования повестки, то данная услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но всё равно были мобилизованы
Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки.
Ранее «Наш Город» писал, что частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. В Тюменской области, по словам военного комиссара Алексея Куличкова, будет создано несколько военных частей и подразделений. На данные момент частичная мобилизация в регионе продолжается.