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На Госулугах теперь можно записаться в добровольцы и обжаловать повестку

4 октября 07:35
Фото: 1Mi
Два новых подраздела появились на портале Госулуги в разделе «Частичная мобилизация». Теперь здесь можно оформить запись в добровольцы, а также, в случае неправомерности призыва, обжаловать его.

Для того, чтобы записаться в добровольческий отряд, необходимо заполнить форму, где указать все свои данные. Следует учесть то, что его участником может стать только гражданин России, находящийся в запасе или прошедший военные сборы, занимающийся стрелковыми видами спорта или состоящий в охотничьей организации, казачьей общине. Кроме того, важны возраст (до 60 лет) и состояние здоровья. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограничено годен» (В).

К добровольцам предъявляются более жесткие требования. В частности, наличие военно-учетной специальности, нахождение в запасе, возраст.

Что касается формы для обжалования повестки, то данная услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но всё равно были мобилизованы

Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Ранее «Наш Город» писал, что частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. В Тюменской области, по словам военного комиссара Алексея Куличкова, будет создано несколько военных частей и подразделений. На данные момент частичная мобилизация в регионе продолжается.

#Новости#Военнослужащие#Военные#Прием заявлений#Госуслуги#Призывники#Мобилизация#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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