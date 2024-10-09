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2024
«Визжит, орет, скулит». Живодеры повесили на заборе собаку в селе под Тюменью
Местная жительница стала очевидцем преступления в отношении животных. По рассказам односельчан, в доме живодеров регулярно бесследно пропадает живность.
9 октября, 14:38
«Носился под 100 км/ч наперегонки»: опубликовано видео ДТП на набережной Тюмени
Погибший на набережной Тюмени 26-летний водитель «Чанган» разъезжал по городу на арендованном авто.
13 марта, 14:58
В аэропорту Тюмени сожгли зараженные семена из Узбекистана
В аэропорту Тюмени сожгли сорняк, ввезенный прибывшим пассажиром из Узбекистана. Россельхознадзор сообщает, что пассажир прибыл 1 марта 2024 года.
6 марта, 16:07
Бастрыкин проверит тюменскую больницу, где пенсионерку привязывали к кровати
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ситуации, связанной с нарушением прав пожилой женщины-инвалида в Тюменской области. Напомним, что об издевательствах над женщиной стало известно после огласки ситуации дочерью пациентки.
24 февраля, 06:55
2023
Тюменка на «Ладе Калина» совершила запрещенный обгон, который заметил дрон. ВИДЕО
14 ноября 2023, 13:54
Тюменец, отстраненный от управления автомобилем, отказался покидать его
Житель Тюменской области, отстраненный от управления автомобилем Renault Duster, был остановлен сотрудниками ГИБДД, но отказался покидать машину.
24 июля 2023, 07:43
Тюменец складирует медицинские отходы в частном доме
Подписчик паблика «ЧП Тюмень» сообщил, что владелец дома в частном секторе по улице Коммуны (Калининский округ) хранит медотходы в своем арочнике.
26 апреля 2023, 17:03
Бездействие Викуловской районной больницы признали незаконным
Викуловскую районную больницу через суд обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
6 марта 2023, 08:58
Производство крупной партии наркотиков довело тюменцев до суда
В период с 24 января по 25 февраля 2022 года двое мужчин занимались изготовлением синтетических наркотиков. 27 февраля их деятельность пресекли сотрудники полиции, сообщают в областной прокуратуре. Заведенное на них дело направили в Тюменский областной суд.
14 февраля 2023, 03:28
В Тюменской области накажут виновных за слив нечистот в лесном массиве
Лесные инспекторы выявили, что на территориях площадью по 0,02 га в Ишимском лесничестве сливали жидкие бытовые отходы. Общий ущерб составил свыше 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства нашего региона.
27 января 2023, 20:55
Водитель BMW не пропустил автобус с остановки и разбил ему зеркало рукой
В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали информацию от свидетеля конфликта между водителями BMW и городского транспорта, произошедшего по улице Дружбы на остановке « Улица Ватутина».
19 января 2023, 02:51
2022
В Тюменской области мужчине запретили пользоваться оружием из-за шизофрении
Житель Тюменской области остался без права на хранение и ношение оружия. Иск против него на днях рассмотрел Омутинский районный суд. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
31 октября 2022, 06:53
В ЖК «Олимпия» неизвестные тюменцы бросают из окон бомбочки под машины
По данным телеграм-канала «Тюмень №1», в ЖК «Олимпия» неизвестные бросают из окон бомбочки под машины. Местные жители утверждают, что подобное происходит очень часто. Об ущербе пока ничего не сообщается.
18 октября 2022, 11:07
Скрылся с места ДТП: в Тюмени ищут белый седан с Z на заднем стекле
Вчера вечером в границах улиц Федерации — Локомотивной — Амурской — Интернациональной, напротив дома № 25 на улице Федерации светлый седан врезался в припаркованный Audi TT и поспешно уехал с места аварии. Владелица поврежденного авто сейчас разыскивает злоумышленника.
17 октября 2022, 05:28
В Тюмени «Аптека от склада» оштрафована за нарушение порядка ценообразования
11 октября 2022, 10:15
Как в Тюмени будут искать уклонистов от частичной мобилизации
5 октября 2022, 01:47

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