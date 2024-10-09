В ЖК «Олимпия» неизвестные тюменцы бросают из окон бомбочки под машины

По данным телеграм-канала «Тюмень №1», в ЖК «Олимпия» неизвестные бросают из окон бомбочки под машины. Местные жители утверждают, что подобное происходит очень часто. Об ущербе пока ничего не сообщается.