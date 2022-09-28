Что будет за неявку на частичную мобилизацию в Тюменской области

Резервисты приравниваются к контрактникам и должны явиться незамедлительно. Тем, кто уклоняется от прибытия в военкомат по повестке, связанной с мобилизацией, грозит штраф по ст. 25.1 КоАП РФ. Мобилизационные мероприятия начались. «Наш город» постарался выяснить, что грозит россиянам за неявку на частичную мобилизацию.

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