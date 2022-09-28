Что будет за неявку на частичную мобилизацию в Тюменской области

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что по всей стране планируется призвать 300 тысяч граждан, которые числятся в запасе.
По словам Владимира Путина, призыву подлежат состоящие в запасе граждане, в первую очередь те, кто служил в рядах вооруженных сил, а также те, кто имеет нужную военно-учетную специальность и соответствующий опыт.
Отмечается, что призванные на службу перед отправкой в часть в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку, учитывая опыт специальной военной операции.
В военкомате россиян направят на медицинское обследование, проверят знания и навыки на соответствие военно-учетной специальности. Если у гражданина есть основания для получения отсрочки — он должен предоставить соответствующие документы.
Существует перечень уважительных причин, по которым гражданин имеет право не явиться в пункт отбора в установленный срок. Основания следующие:
1) Состояние здоровья, а именно: заболевание, связанное с утратой трудоспособности;
2) тяжелое состояние родителя, члена семьи или близкого родственника;
3) похороны родственника;
4) препятствие непреодолимой силы или обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
5) другая причина, которую призывная комиссия сочтет уважительной.
В первую очередь, отсрочку от призыва по частичной мобилизации получат работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Кроме того, гражданам могут дать отсрочку в следующих случаях:
1) если гражданин имеет более двух детей;
2) имеет ребенка и беременную жену;
3) имеет ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
4) является опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при условии, что их больше некому содержать;
5) является лицом призывного возраста, а их мать без мужа воспитывает еще четверых или более детей в возрасте до восьми лет;
6) является отцом-одиночкой для несовершеннолетнего ребенка;
7) занят постоянным уходом за членом семьи, который нуждается в таком уходе, если отсутствуют люди, способные заботиться о близком родственнике;
8) является сенатором и депутатом Государственной думы.
«Наш город» связался с юристом Олесей Логиновой. Она упомянула, что на основании статьи 55 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» не подлежат военному призыву следующие лица:
1) Женщины;
2) граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время;
3) сотрудники органов внутренних дел, сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации и таможенных органов Российской Федерации;
4) летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта;
5) плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и флота рыбной промышленности;
6) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций;
7) граждане, обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения в образовательных организациях;
8) граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации и некоторые другие группы.
В России ужесточили ответственность за ряд преступлений против воинской службы. По словам Логиновой, призванные на военные сборы из запаса теперь несут такую же уголовную ответственность за неявку на службу, как и контрактники.
Раньше был предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей. Сейчас это преступление предусматривает санкцию в виде лишения свободы сроком на 2 года (статья 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» со ссылкой на статью 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание»).
Однако, согласно разъяснениям Верховного суда, граждане, пребывающие в запасе, не могут являться субъектами преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 УК РФ. Для тех, кто уклоняется от прибытия в военкомат по повестке, связанной с мобилизацией, или мобилизационному предписанию, возможна только административная ответственность по статье 25.1 КоАП РФ.
«Резервисты приравнены к контрактникам, поэтому обязаны явиться по повестке незамедлительно», сообщает юрист.
Согласно новым поправкам в законодательство, которые приняла Госдума совсем недавно, гражданин, добровольно сдавшийся в плен или самовольно покинувший часть в период боевых действий, будет лишен свободы на срок от 10 до 15 лет.