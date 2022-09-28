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Что будет за неявку на частичную мобилизацию в Тюменской области

28 сентября 02:22
Фото: «НашГород»
Резервисты приравниваются к контрактникам и должны явиться незамедлительно. Тем, кто уклоняется от прибытия в военкомат по повестке, связанной с мобилизацией, грозит штраф по ст. 25.1 КоАП РФ. Мобилизационные мероприятия начались. «Наш город» постарался выяснить, что грозит россиянам за неявку на частичную мобилизацию.
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Тюмень

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что по всей стране планируется призвать 300 тысяч граждан, которые числятся в запасе.

По словам Владимира Путина, призыву подлежат состоящие в запасе граждане, в первую очередь те, кто служил в рядах вооруженных сил, а также те, кто имеет нужную военно-учетную специальность и соответствующий опыт.

Отмечается, что призванные на службу перед отправкой в часть в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку, учитывая опыт специальной военной операции.

В военкомате россиян направят на медицинское обследование, проверят знания и навыки на соответствие военно-учетной специальности. Если у гражданина есть основания для получения отсрочки — он должен предоставить соответствующие документы.

Какие причины являются уважительными для неявки по частичной мобилизации?

Существует перечень уважительных причин, по которым гражданин имеет право не явиться в пункт отбора в установленный срок. Основания следующие:

1) Состояние здоровья, а именно: заболевание, связанное с утратой трудоспособности;

2) тяжелое состояние родителя, члена семьи или близкого родственника;

3) похороны родственника;

4) препятствие непреодолимой силы или обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

5) другая причина, которую призывная комиссия сочтет уважительной.

Фото: «НашГород»

Кого из резерва могут освободить от призыва, дать отсрочку?

В первую очередь, отсрочку от призыва по частичной мобилизации получат работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Кроме того, гражданам могут дать отсрочку в следующих случаях:

1) если гражданин имеет более двух детей;

2) имеет ребенка и беременную жену;

3) имеет ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

4) является опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при условии, что их больше некому содержать;

5) является лицом призывного возраста, а их мать без мужа воспитывает еще четверых или более детей в возрасте до восьми лет;

6) является отцом-одиночкой для несовершеннолетнего ребенка;

7) занят постоянным уходом за членом семьи, который нуждается в таком уходе, если отсутствуют люди, способные заботиться о близком родственнике;

8) является сенатором и депутатом Государственной думы.

Фото: «НашГород»

Кто освобожден от военных сборов?

«Наш город» связался с юристом Олесей Логиновой. Она упомянула, что на основании статьи 55 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» не подлежат военному призыву следующие лица:

1) Женщины;

2) граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время;

3) сотрудники органов внутренних дел, сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации и таможенных органов Российской Федерации;

4) летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта;

5) плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и флота рыбной промышленности;

6) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций;

7) граждане, обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения в образовательных организациях;

8) граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации и некоторые другие группы.

Фото: «НашГород»

Что грозит гражданам, которые не явятся в военкомат по повестке?

В России ужесточили ответственность за ряд преступлений против воинской службы. По словам Логиновой, призванные на военные сборы из запаса теперь несут такую же уголовную ответственность за неявку на службу, как и контрактники.

Раньше был предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей. Сейчас это преступление предусматривает санкцию в виде лишения свободы сроком на 2 года (статья 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» со ссылкой на статью 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание»).

Однако, согласно разъяснениям Верховного суда, граждане, пребывающие в запасе, не могут являться субъектами преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 УК РФ. Для тех, кто уклоняется от прибытия в военкомат по повестке, связанной с мобилизацией, или мобилизационному предписанию, возможна только административная ответственность по статье 25.1 КоАП РФ.

«Резервисты приравнены к контрактникам, поэтому обязаны явиться по повестке незамедлительно», сообщает юрист.

Согласно новым поправкам в законодательство, которые приняла Госдума совсем недавно, гражданин, добровольно сдавшийся в плен или самовольно покинувший часть в период боевых действий, будет лишен свободы на срок от 10 до 15 лет.

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