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Когда будет вторая волна частичной мобилизации в Тюменской области

4 октября 09:53
Фото: «НашГород»
Много слухов ходит в Тюменской области о «второй волне частичной мобилизации». Одни говорят, что она будет в первой половине октября, другие утверждают что под Новый год. Однако понятия «первая волна», «вторая волна» и прочие применимы сейчас лишь к короновирусу, у частичной мобилизации никаких волн — нет.
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Тюмень

Что подразумевается под «второй волной частичной мобилизации»

На государственном сайте «Объясняем.рф» сказано, что деления на «волны» при частичной мобилизации — нет.

Владимир Цимлянский, контр-адмирал, представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации также объяснял, что нет никакой очередности у призыва, происходящего в рамках частичной мобилизации. Квота на количество тех, кто будет призван — также не установлена.

Сейчас оперировать можно лишь заявлением Министерства обороны, которое гласит, что общее число тех, кто подлежит частичной мобилизации будет равняться 300 тысячам человек.

Хотя Министр обороны Сергей Шойгу также говорил, что этих 300 тысяч человек, призовут «не единоразово, а планово».

Однако Губернатор Тюменской области Александр Моор пока не сообщал когда закончится призыв и сколько человек будет призвано именно из Тюменской области.

Откуда взялась информация про первую и вторую волны?

Бытует мнение о том, что в «первую волну» будут призваны те, кто относится к 1 разряду, а во «вторую волну» — граждане запаса 2 разряда.

Но это информация также является ложной.

Хоть и существует Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе», в котором прописано, что военнообязанные имеют три разряда в зависимости от возраста и звания.

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Первый разряд имеют солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет (второй разряд — до 45 лет, третий — до 50 лет), также к первому разряду относятся младшие офицеры до 50 лет (ко второму — до 55 лет, к третьему — до 60 лет).

Майоры, капитаны второго и третьего рангов, подполковники до 55 лет также отнесены к высшему разряду (ко второму относятся вышеперечисленные в возрасте до 60 лет, к третьему — до 65 лет).

Аналогичная ситуация с полковниками и капитанами первого ранга, если им еще не исполнилось 60 лет, то их разряд — первый, второй разряд — до 65 лет.

Но этот перечень не определяет рамки тех, кто призывается, она определяет приоритет.

Да, очередность установлена, но, когда объявляется мобилизация, в том числе частичная, ей подлежат все граждане независимо от возраста и статуса службы, если они числятся в резерве»,пояснил Роман Чуйко.

Глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области также отметил, что этот порядок был установлен для простоты мобилизационных процессов.

«У каждого региона есть свой мобилизационный объем, который он должен собрать, допустим, это несколько тысяч человек. Военные, когда рассылают повестки, смотрят, что у них из списка граждан „до 35 лет“ не набирается необходимое количество человек нужной военно-учетной специальности. А у военкомата задача — сформировать полный набор по позициям. А потому приходится отправлять повестки гражданам из последующих категорий. Это не запрещено, это прямо прописано в законе»,сказал Роман Чуйко.

Так и Тюменская область в данный момент комплектует несколько частей и подразделений, куда по сей день приезжают мобилизованные со всех уголков Тюменской области.

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На данный момент только 12 субъектов Российской Федерации отчитались о том, что уже набрали необходимое количество людей, подлежащих частичной мобилизации.

Когда закончится частичная мобилизация

На «Объясняем.рф» также указано, что срок службы для призванных в ходе частичной мобилизации не установлен.

Демобилизация произойдет по аналогии с частичной мобилизацией, когда будет издан соответствующий указ.

Отметим, что сейчас некоторых граждан возвращают домой с полигонов в связи с тем, что они не подходят для прохождения службы вовсе или в данный момент.

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На их места будут призывать более подходящих мужчин, числящихся в резерве.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как ошибочно мобилизованных возвращают домой и на каком основании могут вернуть домой конкретного гражданина. Всего в Тюменской области было демобилизовано более 200 человек.

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