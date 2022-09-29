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Тюменец, обратившийся в военную прокуратуру, вернулся домой

29 сентября 08:38
Фото: «НашГород»
Ранее «Наш город» рассказывал о 30 мобилизованных тюменцах, которые, согласно приказу о мобилизации, не могут быть призваны, но получили повестку и уже определены в роту. Сегодня стало известно, что многие из них вернулись домой. У кого-то была неподходящая ВУС, а у кого-то — обнаружились травмы.

Денис М. рассказывал нам что 22 сентября ему была вручена повестка и через час он уже был в военкомате. Он и еще 30 тюменцев были убеждены, что их забирают по ошибке, а потому они написали обращение в военную прокуратуру.

30 тюменцев обратились в военную прокуратуру из-за нарушения условий мобилизации
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Но на все претензии, будь то возраст или состояние здоровья, мужчины получили отказ.

Тюменцев также беспокоило, что по ротам их уже распределили, а медицинскую комиссию никто из них так и не прошел.

К счастью, врачей они все-таки дождались.

«Я уже рассказывал, что получил травму, когда служил в МВД РФ. Врач отметил, что на фоне полученной закрытой черепно-мозговой травмы, у меня возникла гипертензия, в связи с чем у меня есть некоторые ограничения по службе. Но также у меня обнаружилась пяточная шпора, и именно из-за нее мне дали отсрочку на полгода, сказали — лечиться»,рассказывает Денис М.

Фото: probolezny.ru

Напомним, что мужчине 41 год, его категория запаса — 2. ВУС — медицинская сестра, в 2001-м году он окончил медицинский колледж. Но по этой профессии ни дня не работал.

Денис М. рассказал, что вместе с ним домой отпустили и других мужчин из тех 30, написавших письмо военному комиссару.

Как сообщил мужчина, в некоторых случаях, на сборах выяснилось, что военно-учетная специальность мобилизованного сейчас не требуется, в других оказалось, что человек имеет заболевание, не позволяющее ему в данный момент отправиться на службу.

Сейчас Денис М. уже дома с семьей.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как центр правовой помощи ошибочно призванным помогает тюменцам и в каких вопросах частичной мобилизации граждане чаще всего заблуждаются.

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