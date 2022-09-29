Тюменец, обратившийся в военную прокуратуру, вернулся домой

Денис М. рассказывал нам что 22 сентября ему была вручена повестка и через час он уже был в военкомате. Он и еще 30 тюменцев были убеждены, что их забирают по ошибке, а потому они написали обращение в военную прокуратуру.
Но на все претензии, будь то возраст или состояние здоровья, мужчины получили отказ.
Тюменцев также беспокоило, что по ротам их уже распределили, а медицинскую комиссию никто из них так и не прошел.
К счастью, врачей они все-таки дождались.
«Я уже рассказывал, что получил травму, когда служил в МВД РФ. Врач отметил, что на фоне полученной закрытой черепно-мозговой травмы, у меня возникла гипертензия, в связи с чем у меня есть некоторые ограничения по службе. Но также у меня обнаружилась пяточная шпора, и именно из-за нее мне дали отсрочку на полгода, сказали — лечиться»,рассказывает Денис М.
Напомним, что мужчине 41 год, его категория запаса — 2. ВУС — медицинская сестра, в 2001-м году он окончил медицинский колледж. Но по этой профессии ни дня не работал.
Денис М. рассказал, что вместе с ним домой отпустили и других мужчин из тех 30, написавших письмо военному комиссару.
Как сообщил мужчина, в некоторых случаях, на сборах выяснилось, что военно-учетная специальность мобилизованного сейчас не требуется, в других оказалось, что человек имеет заболевание, не позволяющее ему в данный момент отправиться на службу.
Сейчас Денис М. уже дома с семьей.
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