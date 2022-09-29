Тюменец, обратившийся в военную прокуратуру, вернулся домой

«Я уже рассказывал, что получил травму, когда служил в МВД РФ. Врач отметил, что на фоне полученной закрытой черепно-мозговой травмы, у меня возникла гипертензия, в связи с чем у меня есть некоторые ограничения по службе. Но также у меня обнаружилась пяточная шпора, и именно из-за нее мне дали отсрочку на полгода, сказали — лечиться»,рассказывает Денис М.