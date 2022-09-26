30 тюменцев обратились в военную прокуратуру из-за нарушения условий мобилизации

Денис М. сообщил, что 22 сентября ему была вручена повестка. Мужчине сообщили, что уже через час он должен прибыть в место сбора.
«Я прибыл на место и сказал, что хотел бы пройти медицинскую комиссию, на что получил ответ: „приедете на место, там уже разберутся, там и пройдёте комиссию“. А на следующий день меня уже направили на мобилизационные учения», рассказывает Денис М.
Денису 41 год, его категория запаса — 2, что означает, что у мужчины есть некоторые ограничения для несения службы.
Но вдобавок мужчина имеет ряд заболеваний и состоит на диспансерном учете в больнице, в связи с тем, что получил ряд травм, проходя службу в рядах МВД РФ.
Имеет ВУС — медицинская сестра, так как в 2001-м году окончил медицинский колледж. Однако ни дня мужчина не проработал по своей специальности. Последний раз он прикасался к медицинским принадлежностям 21 год назад.
«Об этом запись в военкомате отсутствует, я посчитал что на дворе 21 век и данная информация была передана военкомату, так как его сотрудники длительный период времени не приглашали меня на прохождение медицинской комиссии, что так же является нарушением призыва на службу», говорит Денис М.
Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая 21 сентября перед гражданами, сообщал, что частичной мобилизации подлежат те, кто уже отслужил, имеет необходимый ВУС и боевой опыт.
Денис М. подчеркивает, что боевого опыта у него нет и настаивает на прохождении медицинской комиссии, в чем ему регулярно отказывают.
В субботу Денис М. и еще около 30 тюменцев, которые не соответствуют критериям гражданина, подлежащего мобилизации, написали обращение к представителю военной прокуратуры.
Ведь, как оказалось, многие из этих 30 человек никогда не были на службе — ни на срочной, ни на контрактной. Другие же ссылались на возраст и состояние здоровья.
В воскресенье все они получили отказ.
«Представитель военной прокуратуры сообщил нам, что, якобы, сейчас призыву подлежит, и 1, и 2 категория. И нас всех по этой причине развернули и оставили до утра в казарме, хотя многие даже форму сдали обратно на склад. Ни какой медицинской комиссии перед призывом или в настоящее время мы не проходили»,рассказывает мужчина.
Сегодня Дениса М. распределили 4-ую мотострелковую роту, его назначили стрелком-санитаром.
«Ещё раз повторюсь, в армии срочную и контрактную службу не проходил. Боевого опыта не имею. А из распределения следует, что буду отправлен на передовую, лечить и вытаскивать наших бойцов», сообщает мужчина.
Также сегодня ему удалось поговорить с представителем военной прокуратуры — полковником Некрасовым Алексеем Анатольевичем. Но по категориям призыва он не смог получить желаемой информации.
На сообщения о том, что мобилизованный не может быть призван по медицинским показаниям, полковник ответил, что для этого необходимо предоставить соответствующие документы.
Однако сделать это, находясь на месте, где проходит мобилизационная подготовка, в данный момент, невозможно. А в город оттуда никого не отпускают. Более точных рекомендаций, касательно того, как поступить в данном случае и предоставить доказательства своего состояния здоровья, Денис М. также не получил.
«Кто поедет запрашивать необходимые документы? О мед. комиссии все еще не говорят ни слова. В мед. пункте сидит терапевт, который отвечает только на общие вопросы. Что делать?»задается вопросами Денис М.
«Наш город» направил запросы в военную прокуратуру и военному комиссару Тюменской области Алексею Куличкову.
Ранее мы рассказывали о том, как сегодня в Тюмени провожали граждан, призванных в рамках мобилизации. Мужчин провожали жены и родители. Но не всем военнообязанным разрешили проститься с родными.
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