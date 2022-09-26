30 тюменцев обратились в военную прокуратуру из-за нарушения условий мобилизации

«Представитель военной прокуратуры сообщил нам, что, якобы, сейчас призыву подлежит, и 1, и 2 категория. И нас всех по этой причине развернули и оставили до утра в казарме, хотя многие даже форму сдали обратно на склад. Ни какой медицинской комиссии перед призывом или в настоящее время мы не проходили»,рассказывает мужчина.