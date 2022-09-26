В Тюмени мобилизованные горожане отправляются на службу

Володя, которому 42 года рассказал, что пришел сегодня в пункт сбора по повестке, но ему сообщили, что он должен будет явиться лишь 3-го октября. С новой повесткой он отправился домой.
Татьяне, 38-летней жене Сергея не удалось сегодня попрощаться с мужем. По телефону 39-летний супруг сообщил, что его группу совсем скоро отправят и обратно к жене его уже не выпустят.
У дверей пункта 42-летнего Азамата встречали друзья и коллеги, он пришел сюда по повестке, но позже выяснилось, что он не подходит по возрасту, в связи с чем мужчину отправили домой.
«Мне сказали, что это у нас так хреново учетный стол работает, раз уж призывают негодных и неподходящих по возрасту»,рассказывает Азамат.
Мобилизованные также рассказали «Нашему городу», что их с вещами отправляют на 3-й этаж пункта сбора.
На другой точке города сегодня также собрались тюменцы, получившие повестки. Здесь работает аналогичный пункт сбора.
Мужчины с сумками и необходимыми принадлежностями уже ждут отправки. Их сердечно провожают родные и близкие.
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Ранее «Наш город» рассказывал о срочном обращении губернатора Тюменской области Александра Моора, который сообщал об ошибках, которые могут возникать в связи с призывом на службу в ходе мобилизации.