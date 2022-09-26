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В Тюмени мобилизованные горожане отправляются на службу

26 сентября 06:04
Фото: «НашГород»
Сегодня утром на службу отправилась группа тюменцев, попавших под закон о мобилизации. Мужчин провожали жены и родители. Но не всем военнообязанным разрешили проститься с родными.
Сюжет
Тюмень

Володя, которому 42 года рассказал, что пришел сегодня в пункт сбора по повестке, но ему сообщили, что он должен будет явиться лишь 3-го октября. С новой повесткой он отправился домой.

Фото: «НашГород»

Татьяне, 38-летней жене Сергея не удалось сегодня попрощаться с мужем. По телефону 39-летний супруг сообщил, что его группу совсем скоро отправят и обратно к жене его уже не выпустят.

Фото: «НашГород»

У дверей пункта 42-летнего Азамата встречали друзья и коллеги, он пришел сюда по повестке, но позже выяснилось, что он не подходит по возрасту, в связи с чем мужчину отправили домой.

«Мне сказали, что это у нас так хреново учетный стол работает, раз уж призывают негодных и неподходящих по возрасту»,рассказывает Азамат.

Фото: «НашГород»

Мобилизованные также рассказали «Нашему городу», что их с вещами отправляют на 3-й этаж пункта сбора.

Фото: «НашГород»

На другой точке города сегодня также собрались тюменцы, получившие повестки. Здесь работает аналогичный пункт сбора.

Фото: «НашГород»

Мужчины с сумками и необходимыми принадлежностями уже ждут отправки. Их сердечно провожают родные и близкие.

Фото: «НашГород»
Фото: «НашГород»

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией «Нашего города», свяжитесь с нами по номеру — +7 (919) 928-18-75.

Ранее «Наш город» рассказывал о срочном обращении губернатора Тюменской области Александра Моора, который сообщал об ошибках, которые могут возникать в связи с призывом на службу в ходе мобилизации.

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