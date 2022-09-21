Всё о частичной мобилизации: что такое ВУС, кого могут призвать

Мобилизация, то есть призыв военнообязанных граждан России из запаса в армию, пройдет только частично. В связи с этим будут призывать на военную службу лишь тех, кто на данный момент находится в запасе и, прежде всего тех, кто уже прошел службу в Вооруженных силах, имеет военно-учетные специальности.