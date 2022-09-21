Всё о частичной мобилизации: что такое ВУС, кого могут призвать

«Для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в РФ частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября»,сказал в своем обращении Путин.
Мобилизация, то есть призыв военнообязанных граждан России из запаса в армию, пройдет только частично. В связи с этим будут призывать на военную службу лишь тех, кто на данный момент находится в запасе и, прежде всего тех, кто уже прошел службу в Вооруженных силах, имеет военно-учетные специальности.
ВУС — военно-учетная специальность. Её получают россияне, которые уже отслужили в армии. Также ВУС могут присвоить на основе профильного образования в образовательных учреждениях. Аббревиатура ВУС указывается вместе с кодом, который обозначает конкретную специальность.
Благодаря ВУС в экстренных ситуациях можно оперативно определить, в какое подразделение подходит человек и направить необходимое число экспертов в конкретный отряд. Кроме того, ВУС позволяет обозначить категорию по здоровью.
«Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции»,добавил президент РФ в обращении.
Первые три цифры в коде ВУС указывают на воинскую специализацию. Например, 100 — это стрелковые, 166 — инженерные войска, 101 — пулеметные.
Вторые три цифры означают должность в боевом расчёте: 182 — командир, 259 — механик-водитель, 915 — стрелок.
К цифрам могут добавиться и буквы: А — сухопутные войска, береговой ВМФ, П — внутренние войска и так далее.
После выступления Путина слово взял Министр обороны России Сергей Шойгу. Он уточнил, что подлежат частичной мобилизации те, кто уже отслужил, имеет ВУС и боевой опыт. Студентов и срочников мобилизация не коснется.
«В России будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. У РФ огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%»,заявил Шойгу.
Согласно указу «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», который был подписан Путиным сегодня, 21 сентября, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку.
Среди них работники организаций оборонно-промышленного комплекса. Отсрочка им дается на период работы в этих организациях. Остальные категории, имеющие право на отсрочку, определяются Правительством РФ.