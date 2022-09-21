Будет ли мобилизация в России? Мнения политиков

Напомним, во вторник на очередном пленарном заседании парламентарии одобрили в двух чтениях изменения в УК, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные против военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время.
Кроме того, было предложено ввести в Уголовный кодекс такие понятия как «военное положение», «вооруженный конфликт», «военное время», «мобилизация». Означает ли это всеобщую мобилизацию в ближайшее время в стране — выяснял «Наш Город».
По словам одного из авторов данных поправок, депутата Государственной Думы Андрея Картаполова, «всеобщей мобилизации введено не будет». Об этом накануне он сообщил в интервью «Парламентской газете». По словам политика, всеобщая паника не имеет почвы.
«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил президент Владимир Путин и прочие политики. «Закон» не равно «мобилизация», сказал Картаполов.
Картаполов также допустил что в ближайшее время на приграничных с Украиной территориях введение режима контртеррористической операции. Аналогичный режим действовал во время первой и второй войн в Чечне.
Аналогичную точку зрению высказал еще один соавтор поправок в УК, депутат ГД от Тюменской области Эрнест Валеев.
«Уголовный закон устанавливает только повышенную ответственность за воинские преступления в период тех или иных режимов, но не является основанием для введения мобилизации», пояснил Валеев в интервью Ура.Ру.
По его словам, поправки имеют непосредственное отношение к специальной военной операции на Украине. Потому что преступления, совершенные военнослужащими, принимающими участие в спецоперации, увеличивают опасность этих преступлений для общественности.
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, внесение поправок в УК оценил и назвал мобилизацию «здравой и своевременной идеей». А спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко и вовсе на вопрос журналистов о введении всеобщей мобилизации ответила: «А вы считаете нужно?».