В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация

«Указ о частичной мобилизации подписан. Реализация начнётся уже с сегодняшнего дня», сообщил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, состоящие на данный момент в запасе, прошедшие службу в Вооруженных Силах России и имеющее определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в свою очередь добавил, что призывать будут только граждан из запаса с боевым опытом и нужной армии военно-учетной специальностью.
«О мобилизиации и призыве студентов речи не идет и не будет», отметил Сергей Шойгу.
Призванные на военную службу перед отправкой в части в пройдут дополнительную подготовку. Все мобилизованные, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Добавим, текст указа об объявлении в Российской Федерации частичной мобилизации уже опубликован на официальном сайте Кремля.