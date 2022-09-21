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В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация

21 сентября 06:44
Фото: скрин с транляции
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом он заявил во время своего обращения к жителям страны.

«Указ о частичной мобилизации подписан. Реализация начнётся уже с сегодняшнего дня», сообщил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, состоящие на данный момент в запасе, прошедшие службу в Вооруженных Силах России и имеющее определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в свою очередь добавил, что призывать будут только граждан из запаса с боевым опытом и нужной армии военно-учетной специальностью.

«О мобилизиации и призыве студентов речи не идет и не будет», отметил Сергей Шойгу.

Призванные на военную службу перед отправкой в части в пройдут дополнительную подготовку. Все мобилизованные, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Добавим, текст указа об объявлении в Российской Федерации частичной мобилизации уже опубликован на официальном сайте Кремля.

#Новости#Военнослужащие#Военные#Контракты#Украина#Президент РФ#Владимир Путин#Валентина Бурнашева#Политика
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