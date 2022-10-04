Под Тюменью открылась школа мобилизации, где учат боевым навыкам и выживанию

«В связи с объявленной частичной мобилизацией группой единомышленников из числа боевых офицеров и добровольцев СВО, выпускников военной кафедры было принято решение об открытии школы подготовки к мобилизации. Мы не обсуждаем предпосылки конфликта и не ведем политических бесед и агитаций. Наша задача только изучение военной науки, развитие практических навыков», отмечено на сайте вми-тюмень.рф.
Отметим, занятия бесплатные и включают в себя курс инструкций по дисциплинам: «Военно-Тактическая медицина», «Общая тактика», «Военная топография», «Устройство, пилотирование и борьба с БПЛА». Продолжительность обучения составляет семь дней.
По окончании курсов всем слушателям будут выданы соответствующие справки о прохождении дисциплин с часами.