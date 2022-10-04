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Под Тюменью открылась школа мобилизации, где учат боевым навыкам и выживанию

4 октября 08:07
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Под Тюменью открылась школа подготовки к мобилизации. Заведение начало работать в поселке Боровский на базе загородного клуба «Островский». На данный момент занятия с первой группой уже начались, объявлена запись желающих пройти обучение во второй группе.

«В связи с объявленной частичной мобилизацией группой единомышленников из числа боевых офицеров и добровольцев СВО, выпускников военной кафедры было принято решение об открытии школы подготовки к мобилизации. Мы не обсуждаем предпосылки конфликта и не ведем политических бесед и агитаций. Наша задача только изучение военной науки, развитие практических навыков», отмечено на сайте вми-тюмень.рф.

Отметим, занятия бесплатные и включают в себя курс инструкций по дисциплинам: «Военно-Тактическая медицина», «Общая тактика», «Военная топография», «Устройство, пилотирование и борьба с БПЛА». Продолжительность обучения составляет семь дней.

По окончании курсов всем слушателям будут выданы соответствующие справки о прохождении дисциплин с часами.

#Новости#Военнослужащие#Военные#Школа#Обучение#Мобилизация#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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