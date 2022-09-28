Глава ОНФ Роман Чуйко развеял основные заблуждения о частичной мобилизации

«У каждого региона есть свой мобилизационный объем, который он должен собрать, допустим, это несколько тысяч человек. Военные, когда рассылают повестки, смотрят, что у них из списка граждан „до 35 лет“ не набирается необходимое количество человек нужной военно-учетной специальности. А у военкомата задача — сформировать полный набор по позициям. А потому приходится отправлять повестки гражданам из последующих категорий. Это не запрещено, это прямо прописано в законе», сказал Роман Чуйко.