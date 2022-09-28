Глава ОНФ Роман Чуйко развеял основные заблуждения о частичной мобилизации

В понедельник утром начал работать центр правовой помощи Народного фронта. Туда ежедневно обращаются около 100-150 человек.
«Частичная мобилизация — важный процесс, но она должна проходить по закону, безо всяких перегибов на местах»,убежден Роман Чуйко, глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области.
Телефон в штабе Народного фронта гремит не переставая, при том за помощью обращаются и по другим каналам связи — люди пишут в соцсети организации, присылают письма на электронную почту и приходят лично.
«Мы сейчас работаем в режиме нон-стоп, если вы хотите обратиться к нам после 18:00, когда у нас заканчивается рабочий день, то лучше пишите в нашу группу „Вконтакте“ или отправляйте письма на почту. Мы обязательно зарегистрируем каждого», говорит Чуйко.
Дело в том, что на горячей линии, вроде «122» позвонившего могут лишь проконсультировать, касательно условий, при которых гражданин не может быть призван по частичной мобилизации, а также объяснить человеку, есть у него основания для отсрочки или нет.
«Мы, после регистрации обращения, собираем все данные о человеке, запрашиваем информацию и документы, подтверждающие невозможность, в конкретном случае, забрать человека на службу. Затем все собранные данные мы направляем в специально созданную комиссию, в которую входят представители военкомата, департамента здравоохранения и социальной защиты населения. И там, в ручном режиме, все данные анализируется, после чего выносится решение. Мы помогаем гражданам на протяжении всего этого процесса», объясняет Роман Чуйко.
Обращения в штабе ОНФ разделают на три категории:
«Более 50% обращений относятся к первой группе. Это как раз тот вопрос, в котором сегодня имеется серьезное недопонимание у граждан и военкоматов»,сообщает глава ОНФ по Тюменской области.
Дело в том, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, в своем обращении заявил, в приоритетном направлении будут набираться люди из 1 разряда — граждане до 35 лет, служившие в армии, имеющие боевой опыт.
Граждане восприняли эту информацию так, якобы мобилизации подлежат исключительно граждане перечисленных категорий.
«Есть Федеральный закон № 53, в котором эта очередность установлена, но, когда объявляется мобилизация, в том числе частичная, ей подлежат все граждане независимо от возраста и статуса службы, если они числятся в резерве»,пояснил Роман Чуйко.
Глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области также отметил, что очередность была установлена для простоты мобилизационных процессов.
«У каждого региона есть свой мобилизационный объем, который он должен собрать, допустим, это несколько тысяч человек. Военные, когда рассылают повестки, смотрят, что у них из списка граждан „до 35 лет“ не набирается необходимое количество человек нужной военно-учетной специальности. А у военкомата задача — сформировать полный набор по позициям. А потому приходится отправлять повестки гражданам из последующих категорий. Это не запрещено, это прямо прописано в законе», сказал Роман Чуйко.
Другое заблуждение граждан — это понятие «боевой опыт», которого в юридической сфере не существует вовсе.
В ОНФ рассказали, что большинство людей воспринимают эту формулировку, как служба в горячей точке и участие в военных действиях.
Однако, на самом деле, военным опытом считается участие в учениях на полигоне. Получается, что любой человек, который служил в армии имеет боевой опыт.
«Стоит сказать, что в некоторых регионах, например в Крыму, хватает людей до 35 лет. У них так получилось, но у всех регионы разные», подчеркивает Чуйко.
Также широкое распространение получил формулировка «не призываются граждане, имеющие 4 несовершеннолетних детей».
На деле частичной мобилизации не подлежат лишь те лица, у которых есть 4 детей, не достигших 16-летнего возраста.
«У нас есть ситуация, что у семейной пары трое детей младше 16 лет, жена сейчас беременна, на 18 неделе. По закону трое детей и беременная жена на 22 неделе — это отсрочка, но мужчину уже забрали на сборы, хотя уже через 4 недели он по закону может быть демобилизован. Какой смысл его сейчас забирать?»задается вопросом Чуйко.
В ОНФ уверены, что в данном случае это история, которую можно решить, чтобы не создавать гражданину и беременной жене лишний стресс.
Есть и другая история, в которой очевидно, что мужчина не может быть в данный момент призван на службу.
Тюменцу 29 лет, у него четверо детей, старшему 8 лет. Его жена на иждивении по уходу за ребенком, его мама — инвалид.
«Как можно было забрать человека?»вновь спрашивает Роман Чуйко.
Обращался в ОНФ и 50-летний старший лейтенант, у которого четверо детей, которым 15, 16, 11 и 5 лет. Хоть мужчина и воевал в Чечне, на иждивении у него мама с онкологией, которую он не может оставить одну.
В вопросе с заболеваниями все немного сложнее. Здесь необходимо разбираться с каждым случаем отдельно, ведь человек может говорить одно, а справка от врача (если она имеется) — совершенно другое.
«Много историй мы регистрируем, по типу: болит спина, сам себе поставил диагноз, а бумаг от врачей нет. Стоит отметить, что у нас есть определенные нарекания, касательно работы военно-врачебной комисси. Но здесь есть проблема с другим правовым аспектом», говорит Роман Чуйко.
Глава ОНФ говорит о том, что по закону, все, кто стоит на воинском учете, обязаны о любом изменении в своей жизни, будь то появление ребенка, переезд или травма, информировать военкомат, чтобы снять с себя статус готового к службе, чтобы вашу карточку из картотеки готовых служить убрали.
«А у нас в военкомат никто лишний раз ходить не хочет, поэтому подавляющее большинство не сообщает никакой информации о подобных изменениях. В военкомате эту информацию воспринимают так — человек дал ясно понять, что он годен к воинской службе. Именно поэтому сейчас и происходят такие ошибки с призывом», объяснили в региональном исполкоме ОНФ в Тюменской области.
Роман Чуйко отметил, то можно много рассуждать на тему того, что этот процесс можно было бы отладить так, чтобы вся информация актуализировалась без участия гражданина.
«Но сегодня закон таков, он действовал последние 30 лет. Люди ему не следовали, потому мы и получили то, что сейчас происходит в военкоматах», сказал Роман Чуйко.
Но все же многие возвращаются со сборов, как раз по результатам медицинской комиссии, по информации ОНФ, вчера более 20 человек вернулись домой, в связи с имеющимися заболеваниями.
Сегодня представители ОНФ планируют поехать на полигон, чтобы забрать оттуда около 14 человек, которые были отправлены туда по ошибке.
Большая часть из них не могут быть призваны из-за детей, иждивения или инвалидности.
Еще одна категория граждан, которым помогают в ОНФ — это люди с предприятий с жизненно важной деятельностью.
«Ситуации разные бывают, у нас директора забирают, он в Заводоуковске учитель физкультуры, труда, ОБЖ, а также директор школы. Мы понимаем, что школа останется без трех учителей в его лице и директора, поэтому его нужно оставлять, его функция очень важна», рассказывает Роман Чуйко.
Есть и другие непростые ситуации.
По телефону в центр правовой помощи обратился мужчина, у которого есть условный срок за мошенничество. Ему регулярно нужно отмечаться у участкового, но его уже забрали на сборы.
«Еще один, довольно тяжелый случай. Молодой человек, которого призвали, у него двое детей и его трехлетнего сына не так давно обварило кипятком и мальчик сейчас находится в Москве на лечении, ему предстоит уже третья операция. Беременная жена мобилизованного сейчас там же, с сыном. Недавно ее родной брат погиб на СВО. Члены ее семьи не знают, как ей сообщить о том, что муж теперь тоже уходит. Это может быть чревато выкидышем», беспокоится Чуйко.
В службе помощи ОНФ стараются сделать так, чтобы ошибочно призванный либо получил отсрочку, либо полностью был снят с учета военкомата.