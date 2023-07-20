Тюменским уклонистам запретят сдавать на права и пользоваться авто

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Стало известно, что уклонисты от призыва в ВСР не смогут сдавать экзамены на права. и. Об этом сообщается на сайте Объясняем.рф с отсылкой на главу ГИБДД РФ Михаила Черникова. Мужчина сообщил, что интегрированная база данных позволяет проследить за теми, кто не явился в военкомат. Разумеется, это касается напрямую и жителей Тюменской области.
— Такие граждане не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — сказал Черников на пресс-конференции.
Напомним, что еще в апреле этого года президент Российской Федерации подписал закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных. Кроме того, закон вводит ряд ограничений для военнообязанных, а также электронные повестки в военкомат.
Согласно закону, военнообязанные, которые не явились в военкомат в течение 20 дней после получения повести без уважительной причины, не смогут управлять машиной или регистрировать ее.
Информация о том, что по истечении срока россияне, в том числе тюменцы, не пришли в военкомат, будет направляться в ГАИ. Несмотря на то, что закон был принят в апреле, в силу он вступил не так давно — 11 июля.
Запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объеме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва.