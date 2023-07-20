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Тюменским уклонистам запретят сдавать на права и пользоваться авто

20 июля 2023, 07:21
Фото: 1MI
ГАИ узнают об уклонистах из военкомата
По закону, военнообязанный, не явившийся в течение 20 суток в военкомат, не сможет пользоваться транспортом или сдавать на права.
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Тюмень

Стало известно, что уклонисты от призыва в ВСР не смогут сдавать экзамены на права. и. Об этом сообщается на сайте Объясняем.рф с отсылкой на главу ГИБДД РФ Михаила Черникова. Мужчина сообщил, что интегрированная база данных позволяет проследить за теми, кто не явился в военкомат. Разумеется, это касается напрямую и жителей Тюменской области.

— Такие граждане не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — сказал Черников на пресс-конференции.

Напомним, что еще в апреле этого года президент Российской Федерации подписал закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных. Кроме того, закон вводит ряд ограничений для военнообязанных, а также электронные повестки в военкомат.

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Согласно закону, военнообязанные, которые не явились в военкомат в течение 20 дней после получения повести без уважительной причины, не смогут управлять машиной или регистрировать ее.

Информация о том, что по истечении срока россияне, в том числе тюменцы, не пришли в военкомат, будет направляться в ГАИ. Несмотря на то, что закон был принят в апреле, в силу он вступил не так давно — 11 июля.

Запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объеме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва.

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#Анастасия Ильина#ДПС#Авто#Уклонисты#Военные#Тюмень#Военнообязанные
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