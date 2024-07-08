В военном комиссариате назвали число тюменцев-уклонистов от службы в армии

Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок полугода, либо лишением свободы на срок до 2 лет.