В военном комиссариате назвали число тюменцев-уклонистов от службы в армии

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По данным военного комиссариата Тюменской области уклонистов уже нашли и привлекли к ответственности по статье КоАП «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», пишет Ура.Ру.
Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок полугода, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Напомним, весенняя призывная кампания в Тюменской области продлится до 15 июля. В этом году на службу отправят порядка 1800 жителей региона. Большая часть призывников будут служить в учебных соединениях и воинских частях. 20 военнослужащих направят в Президентский полк, 15 тюменцев — на альтернативную службу.