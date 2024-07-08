nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Тюменской области раскрыли число уклонистов весеннего призыва

В военном комиссариате назвали число тюменцев-уклонистов от службы в армии

8 июля 2024, 08:08
Фото: 1MI

В Тюменской области раскрыли число уклонистов весеннего призыва

Четверых тюменцев привлекли к административной ответственности за уклонение от военной службы. Призывники проигнорировали полученные повестки и не явились в военкомат.

По данным военного комиссариата Тюменской области уклонистов уже нашли и привлекли к ответственности по статье КоАП «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», пишет Ура.Ру.

Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок полугода, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Напомним, весенняя призывная кампания в Тюменской области продлится до 15 июля. В этом году на службу отправят порядка 1800 жителей региона. Большая часть призывников будут служить в учебных соединениях и воинских частях. 20 военнослужащих направят в Президентский полк, 15 тюменцев — на альтернативную службу.

Читайте также:
30-градусную жару в Тюмени сменят дожди и грозыТюменец напал с ружьем на отделение Сбербанка и забрал 3,3 млнПознакомился с родителями и переночевал: тюменца осудили за секс с девочкой
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военная служба#Военкомат#Военный комиссар Тюменской области#Призыв#Призывники#Уклонисты#Уклонение от армии
Подпишитесь
Отдых только для богатых. Почему в Тюмени и регионах России исчезают городские пляжи?
Сегодня, 07:20
Мышьяк в хлеб и гвозди в мясо. В Тюмень вернулись жестокие догхантеры
Сегодня, 09:24
Тарифы — губернаторам! Тюменскому главе Моору предложили самому определять цену ЖКУ
Сегодня, 10:12
Тюмень вошла в топ-городов по зарплатам. Кто зарабатывает по 267 тысяч в месяц?
Сегодня, 02:21
30-градусную жару в Тюмени сменят дожди и грозы
Сегодня, 07:43
Цена вопроса 500 рублей: тюменцы продают точные координаты грибных и ягодных полян
Сегодня, 05:59