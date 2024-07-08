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Жителя Тюменской области осудили за секс с 15-летней девочкой

Познакомился с родителями и переночевал: тюменца осудили за секс с девочкой

8 июля 2024, 06:47
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области осудили за секс с 15-летней девочкой

15-летняя девочка забеременела от мужчины и сделала аборт по требованию матери. Тюменец признал вину, но реального срока ему избежать не удалось.

Нижнетавдинский районный суд вынес приговор 29-летнему ранее судимому мужчине. Его осудили за интимную связь с 15-летней девочкой.

Летом 2023 года школьница из Нижней Тавды познакомилась с мужчиной в соцсетях и в ходе переписки сообщила ему о своем возрасте. Спустя некоторое время молодые люди встретились в Тюмени.

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Чуть позже мужчина приехал к несовершеннолетней девушке в гости, познакомился с родителями и остался на ночевку. Впоследствии школьница забеременела и делала аборт по требованию матери. В зале суда мужчина признал вину. Он отправится в колонию строгого режима на полтора года.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области мать полгода закрывала глаза на домогательства к ее дочери. Женщину приговорили к обязательным работам.

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