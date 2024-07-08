Познакомился с родителями и переночевал: тюменца осудили за секс с девочкой

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Нижнетавдинский районный суд вынес приговор 29-летнему ранее судимому мужчине. Его осудили за интимную связь с 15-летней девочкой.
Летом 2023 года школьница из Нижней Тавды познакомилась с мужчиной в соцсетях и в ходе переписки сообщила ему о своем возрасте. Спустя некоторое время молодые люди встретились в Тюмени.
Чуть позже мужчина приехал к несовершеннолетней девушке в гости, познакомился с родителями и остался на ночевку. Впоследствии школьница забеременела и делала аборт по требованию матери. В зале суда мужчина признал вину. Он отправится в колонию строгого режима на полтора года.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области мать полгода закрывала глаза на домогательства к ее дочери. Женщину приговорили к обязательным работам.