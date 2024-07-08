Познакомился с родителями и переночевал: тюменца осудили за секс с девочкой

Чуть позже мужчина приехал к несовершеннолетней девушке в гости, познакомился с родителями и остался на ночевку. Впоследствии школьница забеременела и делала аборт по требованию матери. В зале суда мужчина признал вину. Он отправится в колонию строгого режима на полтора года.