Давно придумано японцами: тюменский миллионер поддержал идею сна на рабочем месте

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Тюменский миллионер Ильдар Хусаинов поддержал создание в офисах спальных мест. По его словам, ранее он был против подобного, но в итоге понял важность отдыха на рабочем месте.
«Спать на рабочем месте давно придумали японцы. В Китае это также считается нормой. Никого не удивляет, если ты где-то расстелешь себе в углу и будешь спать. В нашей культуре пока такого нет, нам нужно, чтобы были отдельные спальные места», — пишет глава «Этажей» в своем Телеграм-канале.
Хусаинов считает, что примерно через пять лет при каждом большом офисе будет свой мини-отель, и работники смогут отдыхать там тогда, когда захотят. То, что спальные места нужны на работе, миллионер понял на своем опыте.
«У меня раз в квартал бывает так, что я возвращаюсь из командировки ночным рейсом и с утра все равно надо выходить на работу. Мы все понимаем, что когда ты не выспался, это опасно переносить на следующий день — лучше вечером быстро добрать этого сна, отчего продуктивность будет только возрастать. Поэтому всем желаю эффективного сна на рабочем месте», — подытожил Хусаинов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы предлагают запретить электросамокаты в городе. Однако эксперты считают, что горожанам просто нужно адаптироваться.