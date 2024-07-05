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Миллионер Ильдар Хусаинов выступил за сон на рабочем месте

Давно придумано японцами: тюменский миллионер поддержал идею сна на рабочем месте

5 июля 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney

Миллионер Ильдар Хусаинов выступил за сон на рабочем месте

Ильдар Хусаинов отметил, что подобная практика уже считается нормой в некоторых странах. Он уверен, что в ближайшее время у каждого большого офиса появится свой мини-отель.

Тюменский миллионер Ильдар Хусаинов поддержал создание в офисах спальных мест. По его словам, ранее он был против подобного, но в итоге понял важность отдыха на рабочем месте.

«Спать на рабочем месте давно придумали японцы. В Китае это также считается нормой. Никого не удивляет, если ты где-то расстелешь себе в углу и будешь спать. В нашей культуре пока такого нет, нам нужно, чтобы были отдельные спальные места», — пишет глава «Этажей» в своем Телеграм-канале.
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Хусаинов считает, что примерно через пять лет при каждом большом офисе будет свой мини-отель, и работники смогут отдыхать там тогда, когда захотят. То, что спальные места нужны на работе, миллионер понял на своем опыте.

«У меня раз в квартал бывает так, что я возвращаюсь из командировки ночным рейсом и с утра все равно надо выходить на работу. Мы все понимаем, что когда ты не выспался, это опасно переносить на следующий день — лучше вечером быстро добрать этого сна, отчего продуктивность будет только возрастать. Поэтому всем желаю эффективного сна на рабочем месте», — подытожил Хусаинов.
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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Офисы#Сон#Ильдар хусаинов
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