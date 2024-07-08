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Updated Сегодня, 06:19

Контрабандист из Тюмени пытался вывезти в Казахстан лес на 3 млн рублей

Контрабандист из Тюмени пытался вывезти в Казахстан лес на 3 млн рублей

8 июля 2024, 06:17
Фото: 1MI
Мужчина заключил договоры на поставку леса по поддельным сертификатам. За вывоз леса ему грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф.

В Курганской области перекрыли канал контрабанды леса из Тюменской области в Казахстан. Поставками занимался гендиректор нескольких фирм, рассказали в пресс-службе Тюменской таможни.

Бизнесмен заключил договоры от лица нескольких оформленных на него организаций с компаниями из Казахстана. В общей сложности мужчина пытался организовать вывоз 850 кубометров леса на три миллиона рублей.

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Товар поставлялся по поддельным фитосанитарным сертификатам. Предпринимателю грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее «Наш город» писал, что гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику. Предприниматель пытался вернуть партию орехов, которую задержали на досмотре.

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