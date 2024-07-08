Контрабандист из Тюмени пытался вывезти в Казахстан лес на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Курганской области перекрыли канал контрабанды леса из Тюменской области в Казахстан. Поставками занимался гендиректор нескольких фирм, рассказали в пресс-службе Тюменской таможни.
Бизнесмен заключил договоры от лица нескольких оформленных на него организаций с компаниями из Казахстана. В общей сложности мужчина пытался организовать вывоз 850 кубометров леса на три миллиона рублей.
Товар поставлялся по поддельным фитосанитарным сертификатам. Предпринимателю грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.
Ранее «Наш город» писал, что гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику. Предприниматель пытался вернуть партию орехов, которую задержали на досмотре.