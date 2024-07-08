В топ-3 городов по зарплатам в отраслях вошла Тюмень

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Тюмень вошла в топ-3 городов с самой высокой зарплатой в отраслях. По данным аналитиков РИА Новости, в рейтинге город занял третье место.
Самую высокую зарплату получают специалисты добывающей отрасли. В этой сфере средняя зарплата достигла 267 тысяч рублей в месяц.
Первое место занял Южно-Сахалинск, в котором самую высокую зарплату — 443 тысячи рублей, также получают представители добывающей отрасли. На втором месте Москва. Там работники банковской сферы получают в среднем 294 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» рассказал, какие специалисты быстро находят работу в Тюмени. В числе лидеров представители сфер образования, страхования и бухгалтерии.