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В топ-3 городов по зарплатам в отраслях вошла Тюмень

В топ-3 городов по зарплатам в отраслях вошла Тюмень

8 июля 2024, 02:21
Фото: 1MI
В рейтинге Тюмень заняла третье место. Самой высокой зарплатой отличилась добывающая отрасль.

Тюмень вошла в топ-3 городов с самой высокой зарплатой в отраслях. По данным аналитиков РИА Новости, в рейтинге город занял третье место.

Самую высокую зарплату получают специалисты добывающей отрасли. В этой сфере средняя зарплата достигла 267 тысяч рублей в месяц.

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Первое место занял Южно-Сахалинск, в котором самую высокую зарплату — 443 тысячи рублей, также получают представители добывающей отрасли. На втором месте Москва. Там работники банковской сферы получают в среднем 294 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» рассказал, какие специалисты быстро находят работу в Тюмени. В числе лидеров представители сфер образования, страхования и бухгалтерии.

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