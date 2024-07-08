В ДТП с автобусом в Тюмени пострадал ребенок

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Вчера на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев в Тюмени столкнулись маршрутка и «Ягуар». В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 47-летний водитель автобуса №17 не выдержал безопасную дистанцию.
В ДТП пострадала 4-летняя девочка, которая ехала в автобусе с мамой. Она ударилась головой о спинку переднего сиденья и получила ушиб. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошла авария с участием пьяного подростка на питбайке. И он, и его пассажир получили травмы.