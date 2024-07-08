nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В ДТП с автобусом в Тюмени пострадал ребенок

В ДТП с автобусом в Тюмени пострадал ребенок

8 июля 2024, 04:09
Фото: ГИБДД Тюменской области
Авария произошла на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев. Автобус влетел в дорогую иномарку.
Сюжет
Дети

Вчера на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев в Тюмени столкнулись маршрутка и «Ягуар». В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 47-летний водитель автобуса №17 не выдержал безопасную дистанцию.

В ДТП пострадала 4-летняя девочка, которая ехала в автобусе с мамой. Она ударилась головой о спинку переднего сиденья и получила ушиб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошла авария с участием пьяного подростка на питбайке. И он, и его пассажир получили травмы.

Читайте также:
«Воняет тухлятиной»: в аквариуме в тюменском гипермаркете плавает мертвая рыба. ВИДЕОМеждународные рейсы из Тобольска не запускаются из-за авиакомпанийРост за год почти на 20%: у тюменцев выросли зарплаты
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Ребенок#Дети#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Новости тюмени#Аварии
Подпишитесь
Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО
5 июля, 08:03
День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции
5 июля, 07:20
Давно придумано японцами: тюменский миллионер поддержал идею сна на рабочем месте
5 июля, 05:47
Быстрый тест на эрудицию! Только 3% людей могут правильно ответить на эти вопросы
5 июля, 06:05
Когда начнет спадать жара в Тюмени? Подробный прогноз погоды на выходные
5 июля, 08:00
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы
5 июля, 02:16