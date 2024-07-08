32-летний мужчина пропал в Тюмени

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
В Тюмени пропал 32-летний Антон Самажнев. Местонахождение мужчины неизвестно с 3 июля, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
Рост пропавшего — 168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Он был одет в черную кофту, черные брюки и желтые кроссовки. С собой у него был коричневый рюкзак.
Мужчина может находиться в любом районе. Информацию о нем можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 39-летний Иван Мурычев. Он перестал выходить на связь с родными 21 июня. На данный момент поиски продолжаются.