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Published Сегодня, 03:11

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Updated Сегодня, 03:13

32-летний мужчина пропал в Тюмени

32-летний мужчина пропал в Тюмени

8 июля 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney
Антона Самажнева ищут с 3 июля. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

В Тюмени пропал 32-летний Антон Самажнев. Местонахождение мужчины неизвестно с 3 июля, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего — 168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Он был одет в черную кофту, черные брюки и желтые кроссовки. С собой у него был коричневый рюкзак.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Мужчина может находиться в любом районе. Информацию о нем можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 39-летний Иван Мурычев. Он перестал выходить на связь с родными 21 июня. На данный момент поиски продолжаются.

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