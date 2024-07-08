30-градусную жару в Тюмени сменят дожди и грозы

В настоящее время столбики термометров в Тюмени показывают +26. Во вторник, 9 июля, в областной столице воздух прогреется до +28…+29. На юге региона 9 июля ожидается до +24….+29 днем и +11…+16 в ночные часы. Осадки метеорологи в ближайшие сутки не прогнозируют.