nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

На Тюменскую область идут грозы и дожди

30-градусную жару в Тюмени сменят дожди и грозы

8 июля 2024, 07:43
Фото: 1MI

На Тюменскую область идут грозы и дожди

Жаркая погода на территории юга Тюменской области продержится до конца первой декады месяца. Самыми жаркими днями второй июльской недели станут среда и четверг, 10 и 11 июля. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +30…+32.

Такой прогноз озвучил в беседе с «Нашим Городом» руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов. По словам метеоролога, аномальная жара начнет отступать в пятницу.

«С 12 июля в Тюменскую область придет циклон с дождями и грозами, ожидается небольшое похолодание. Но дождливая погода продлится максимум 3-4 дня. Начиная с 16 июля температура воздуха будет постепенно повышаться и в конечном итоге достигнет +26…+27», — отметил Александр Шувалов.

В целом во второй декаде июля среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 2-3 градуса (нормативные значения среднесуточной температуры воздуха на данный период времени для Тюменской области составляют +18…+19).

Ставропольская жара и инфекции! Какой будет погода в Тюменской области через 60 лет?
Узнать подробнее

А вот третья декада второго месяца лета, по прогнозам метеоролога Шувалова, ожидается прохладной — среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 1-2 градуса.

В настоящее время столбики термометров в Тюмени показывают +26. Во вторник, 9 июля, в областной столице воздух прогреется до +28…+29. На юге региона 9 июля ожидается до +24….+29 днем и +11…+16 в ночные часы. Осадки метеорологи в ближайшие сутки не прогнозируют.

Читайте также:
«Им все сходит с рук»: в Тюмени мигранты-преступники остаются безнаказаннымиЦена вопроса 500 рублей: тюменцы продают точные координаты грибных и ягодных полянОтдых только для богатых. Почему в Тюмени и регионах России исчезают городские пляжи?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Синоптики#Погода в Тюмени#Погода#Лето#Грозы#Похолодание#Дожди
Подпишитесь
Отдых только для богатых. Почему в Тюмени и регионах России исчезают городские пляжи?
Сегодня, 07:20
Мышьяк в хлеб и гвозди в мясо. В Тюмень вернулись жестокие догхантеры
Сегодня, 09:24
Тарифы — губернаторам! Тюменскому главе Моору предложили самому определять цену ЖКУ
Сегодня, 10:12
Тюмень вошла в топ-городов по зарплатам. Кто зарабатывает по 267 тысяч в месяц?
Сегодня, 02:21
Цена вопроса 500 рублей: тюменцы продают точные координаты грибных и ягодных полян
Сегодня, 05:59