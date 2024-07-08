30-градусную жару в Тюмени сменят дожди и грозы

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Такой прогноз озвучил в беседе с «Нашим Городом» руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов. По словам метеоролога, аномальная жара начнет отступать в пятницу.
«С 12 июля в Тюменскую область придет циклон с дождями и грозами, ожидается небольшое похолодание. Но дождливая погода продлится максимум 3-4 дня. Начиная с 16 июля температура воздуха будет постепенно повышаться и в конечном итоге достигнет +26…+27», — отметил Александр Шувалов.
В целом во второй декаде июля среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 2-3 градуса (нормативные значения среднесуточной температуры воздуха на данный период времени для Тюменской области составляют +18…+19).
А вот третья декада второго месяца лета, по прогнозам метеоролога Шувалова, ожидается прохладной — среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 1-2 градуса.
В настоящее время столбики термометров в Тюмени показывают +26. Во вторник, 9 июля, в областной столице воздух прогреется до +28…+29. На юге региона 9 июля ожидается до +24….+29 днем и +11…+16 в ночные часы. Осадки метеорологи в ближайшие сутки не прогнозируют.