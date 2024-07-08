Тюменец напал с ружьем на отделение Сбербанка и забрал 3,3 млн

По данным МВД Медиа, в марте этого года тюменец с охотничьим двуствольным ружьем ворвался в отделение банка. Он зашел в клиентскую кабинку и потребовал от сотрудницы выдать ему денежные средства. Однако, женщина нажала тревожную кнопку и выбежала через служебный вход.