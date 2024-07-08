Тюменец напал с ружьем на отделение Сбербанка и забрал 3,3 млн

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 08:02
По данным МВД Медиа, в марте этого года тюменец с охотничьим двуствольным ружьем ворвался в отделение банка. Он зашел в клиентскую кабинку и потребовал от сотрудницы выдать ему денежные средства. Однако, женщина нажала тревожную кнопку и выбежала через служебный вход.
Тогда налётчик прикладом ружья разбил стекло, проник внутрь служебного помещения и переложил наличность в свою спортивную сумку, а затем направился к выходу. Правда, скрыться фигуранту не удалось — он был задержан прибывшими на место ЧП сотрудниками Госавтоинспекции Тюменской области.
Как выяснилось позже, налетчик действовал по указке мошенников. Сначала они убедили его продать свою машину и перевести 2,5 миллиона кредитных рублей на якобы безопасные счета. Позже аферисты дали мужчине задание ограбить банк, на что тот согласился.
В настоящее время расследование по данному факту завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Расследование мошенничества, совершённого в отношении заключённого под стражу обвиняемого, продолжается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области поймали контрабандиста, который пытался вывезти в Казахстан 850 кубометров леса. Теперь предпринимателю грозит тюремный срок и миллионный штраф.