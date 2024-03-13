Более трех миллионов рублей похитили из банка Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Сначала они убедили гражданина продать машину, затем попросили оформить кредит на 2,5 миллиона рублей и отправить денежные средства на так называемые безопасные счета, которые на самом деле принадлежали им.
В настоящее время гражданин задержан, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Также проводится проверка на мошеннические действия, которые были осуществлены в адрес фигуранта.
Ранее в Тюменской области девушка ограбила свою спящую подругу. Приятельница забрала два смартфона, которые лежали на столе и скрылась. Преступницу задержали оперативно, а имущество вернули хозяйке.