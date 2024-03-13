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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Более трех миллионов рублей похитили из банка Тюмени. Видео

Более трех миллионов рублей похитили из банка Тюмени. Видео

13 марта 2024, 13:06
Фото: МВД России
В Тюмени мужчина, угрожая оружием, похитил более трех миллионов рублей из банка. Как сообщает МВД Медиа, 52-летний похититель действовал по указанию кураторов, которые манипулировали им различными способами.

Сначала они убедили гражданина продать машину, затем попросили оформить кредит на 2,5 миллиона рублей и отправить денежные средства на так называемые безопасные счета, которые на самом деле принадлежали им.

В настоящее время гражданин задержан, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Также проводится проверка на мошеннические действия, которые были осуществлены в адрес фигуранта.

Видео: МВД России

Ранее в Тюменской области девушка ограбила свою спящую подругу. Приятельница забрала два смартфона, которые лежали на столе и скрылась. Преступницу задержали оперативно, а имущество вернули хозяйке.

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