В Тюмени 19-летний призывник сбежал со сборного пункта, но захотел вернуться

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Тюмени оштрафовали на 15 тысяч рублей 19-летнего уклониста. Молодой человек в мае этого года сбежал из пункта сбора военного комиссариата во время прохождения мероприятий, связанных с отправкой к месту службы.
В судебном заседании Андрей К. пояснил, что около 5 часов утра он убежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым. Свою вину он полностью признал и отметил, что служить в ВС желает.
«На момент призыва и в настоящее время он, и его жена, не работают, жена беременна на 6 месяце, он официального дохода не имеет», — сообщили в пресс-службе судебной системы.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей в доход государства.
Ранее «Наш Город» писал, что в августе жители Тюменской области направятся на военные сборы. В этот раз они состоятся на территории Омской области.