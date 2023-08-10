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В Тюмени 19-летний призывник сбежал со сборного пункта, но захотел вернуться

В Тюмени 19-летний призывник сбежал со сборного пункта, но захотел вернуться

10 августа 2023, 06:09
Фото: 1MI
Молодого человека оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени оштрафовали на 15 тысяч рублей 19-летнего уклониста. Молодой человек в мае этого года сбежал из пункта сбора военного комиссариата во время прохождения мероприятий, связанных с отправкой к месту службы.

В судебном заседании Андрей К. пояснил, что около 5 часов утра он убежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым. Свою вину он полностью признал и отметил, что служить в ВС желает.

«На момент призыва и в настоящее время он, и его жена, не работают, жена беременна на 6 месяце, он официального дохода не имеет», — сообщили в пресс-службе судебной системы.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей в доход государства.

Ранее «Наш Город» писал, что в августе жители Тюменской области направятся на военные сборы. В этот раз они состоятся на территории Омской области.

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