«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына

Отметим, что в судебной практике, если человек ранее не судим, не привлекался к уголовной ответственности и имеет положительную характеристику по месту жительства, то ему обычно выбирают более мягкую меру пресечения. Однако «Жади», по ходатайству государственного обвинителя и решению суда заключили, под стражу. Это может сигнализировать о наличии серьезных аргументов стороны обвинения или же результатом возникшего общественного резонанса.