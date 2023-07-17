«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Скандал с тюменской стримершей «Жади», которая на стриме оскорбляла своих детей и сейчас подозревается в их истязании, облетел уже всю Россию. Женщину жестко осудила общественность, обвинив в жестокости. Но действительно ли это проявление жестокости или «игра» для заработка на эмоциях подписчиках?
На прошлой неделе тюменские паблики облетело шокирующее видео — стримерша с ником «Жади» угрожала убийством своего сыну. В выражениях она не стеснялась и орошала ребенка обилием обсценной лексики. Под «горячую руку» ребенок попал потому, что не захотел искать скотч для обезумевшей матери.
Тюменские силовики сработали быстро и через сутки 32-летней женщине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание». Расследование дела взял на личный контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В департаменте социального развития рассказали, что двое детей «Жади» размещены в социально-реабилитационном центре. Одному из них 4 года, второму — 12. С ребятами сейчас работают специалисты.
Источник «Нашего города» сообщил, что с женщиной сейчас проводят следственные мероприятия. На сегодняшний день ее так не лишили родительских прав. Известно, что детей не изымали приставы.
Отметим, что в судебной практике, если человек ранее не судим, не привлекался к уголовной ответственности и имеет положительную характеристику по месту жительства, то ему обычно выбирают более мягкую меру пресечения. Однако «Жади», по ходатайству государственного обвинителя и решению суда заключили, под стражу. Это может сигнализировать о наличии серьезных аргументов стороны обвинения или же результатом возникшего общественного резонанса.
Как сообщил источник редакции, сейчас «Жади» по закону является родителем двоих детей и имеет на них полное право. Для того, чтобы женщину ограничили в правах или лишили их, должен состояться суд.
«Полагаю, что ее все же ограничат в правах. До сих пор этого не сделали, скорее всего, из-за того, что все произошло очень быстро. Вот только появился видеоролик, а уже чуть ли не на следующий день дело на контроле Бастрыкина. Такие недочеты в структуре случаются часто, но это лишь вопрос времени», — рассказал «Нашему городу» источник близкий к правоохранительным органам.
Но тюменцы, как и жители других регионов, очень резко отреагировали на видеозапись, где «Жади» угрожает своим детям, говорит, что «пустит им кровь», «выгонит н***й из квартиры» и что ребенка нужно «убить и закопать».
Действительно, при просмотре видео картина складывается однозначная. Однако сейчас кайне популярен «треш-стриминг»*. Инсайдер «Нашего города», общавшийся с «Жади» и ее семьей, не отрицает, что-то самое видео может быть постановочным и созданным для привлечения внимания.
«Сейчас в эфире чего только не делают. Случается такое, что в „стрим“ втягивают детей и им приходится играть какую-то роль. Я не буду заявлять, что так оно и было в этом случае, но этот вариант допустим. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы это учитывали», — говорит он.
Треш-стрим* — вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой или гостями опасные для здоровья, унизительные и тому подобные действия, с целью получения денежного вознаграждения со стороны зрителей.
Действительно, стоит отметить, что сейчас «треш-стриминг» пользуется особой популярностью. В прямом эфире люди за деньги от зрителей едят средства личной гигиены, вредят своему здоровью и унижают других. Аудитория у таких деятелей медиа набирается чаще всего после крупных скандалов.
По вменяемой статье «Жади» грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Однако много в деле будет зависеть от доказательств и аргументов государственного обвинителя, а также стороны защиты.
«В делах по этой статье чаще всего выносят решение об условном сроке. И не исключено, что эта женщина также может получить условный срок. Безусловно, каждый случай нужно рассматривать отдельно, но если обвиняемая ранее не судима, имеет положительные характеристики и существенных и жестких доказательств против нее не будет, то она может также рассчитывать не условный срок», — поделился мнением с «Нашим городом» адвокат Павел Руснаков.
Но стоит отметить, что оправдательный вердикт в этом деле маловероятен. Но здесь решающим фактором является то, что дело уже возбуждено, а по статистике в России оправдательные приговоры составляют лишь 0,33% от общего числа.
Таким образом, процесс по делу «Жади» обещает быть очень интересным. Вполне вероятно, что стратегией стороны защиты может стать вариант с «треш-стримингом». Однако не стоит забывать, что дети женщины уже могут дать показания в суде, пусть и с привлечением специалиста, который будет обеспечивать их психологическую безопасность. Их слова могут сыграть ключевую роль в решении суда и судьбе «Жади».
«Наш город» продолжит изучать детали этого дела и следить за развитием событий.