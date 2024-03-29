«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Точной информации о гражданстве нарушителей нет, так как решения судов представляются без паспортных данных. Однако, правоохранители сообщают, что все внимание сконцентрировано на уроженцах Таджикистана.
«Полиция гребет на улице почти всех мигрантов, особенно если они с паспортами Таджикистана. Всех везут в отдел, проверяют», — цитируют адвоката, работающего с мигрантами, «Новые известия».
На днях силовики нагрянули на склад маркетплейса Wildberries в Подмосковье. Были проверены около 500 сотрудников, 40 из них — задержаны. Также проводятся проверки работников, занятых в сфере ЖКХ, а некоторых строителей-мигрантов отправили в миграционный центр для проверки трудовых патентов.
В таджикских телеграм-чатах сейчас неспокойно. Выходцы из Центральной Азии рассказывают друг другу о жестких проверках и рекомендуют не выходить лишний раз из дома, особенно без документов.
Выдворение мигрантов началось и в Санкт-Петербурге, но там проверки начались с тех, кто помогает мигрантам осваиваться в России. Так, были задержаны сотрудники организации, которые нанимали работников вузов для прохождения тестирования иностранцев на знание российских законов и русского языка.
Сами мигранты при этом не могли сказать ни слова по-русски. Успешное прохождение тестирования и получение необходимых разрешений стоило 15 тысяч рублей, а за месяц фейковые экзаменаторы зарабатывали более 7 миллионов.
В Тюменской области новости о выдворении мигрантов начали появляться чаще обычного. Так, на сайте Объединенной пресс-службы судебной системы региона за последнюю неделю были опубликованы результаты рассмотрения шести дел о принудительном выдворении из страны.
Двое мигрантов вернутся в Таджикистан, двое — в Узбекистан, один — в Киргизию и еще один — в Сербию. Все они приехали на заработки, но не имели необходимых документов, либо предоставляли недостоверные сведения в заявлении о выдаче патента. Гражданин Сербии пояснил, что проживает в Тюменской области с женщиной, но заключить брак они не успели.
Глава таджикской диаспоры и глава ассоциации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев обратился к гражданам Таджикистана и призвал их не посещать массовые мероприятия. чтобы избежать лишних конфликтов.
«В такой сложной обстановке лучше провести профилактику и предотвратить различного рода национальные конфликты. Ситуация, конечно же, сложная, поэтому мы рекомендовали не поддаваться на провокации и самим не провоцировать, не создавать массовые сборы, не проводить массовые мероприятия для того, чтобы не создавать конфликтных ситуаций и не создавать проблем для местного населения и для остальных мигрантов», — сказал Мирзоев.
После теракта в «Крокус Сити Холле» миграционное законодательство в России собираются ужесточить. Минтруда РФ предложило назначить компанию «Работа России» государственным оператором, который будет контролировать набор трудовых мигрантов и информировать правоохранительные органы для принятия мер.
Ранее мигрант рассказал «Нашему городу» о сложностях отношений с тюменцами. Мужчина получил гражданство РФ, но все равно сталкивается с неприязнью горожан.