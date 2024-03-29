«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов

Двое мигрантов вернутся в Таджикистан, двое — в Узбекистан, один — в Киргизию и еще один — в Сербию. Все они приехали на заработки, но не имели необходимых документов, либо предоставляли недостоверные сведения в заявлении о выдаче патента. Гражданин Сербии пояснил, что проживает в Тюменской области с женщиной, но заключить брак они не успели.