На трассе под Тюменью насмерть сбили лося

В Тюменском районе насмерть сбили лося. За рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 31-летний мужчина. Он и его пассажирка получили травмы лица, в том числе резаные и рваные раны, сообщили в ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства аварии выясняются.