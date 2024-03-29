На трассе под Тюменью насмерть сбили лося

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В Тюменском районе насмерть сбили лося. За рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 31-летний мужчина. Он и его пассажирка получили травмы лица, в том числе резаные и рваные раны, сообщили в ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени водитель BMW насмерть сбил 9-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде. Водитель утверждает, что не успел заметить ребенка.