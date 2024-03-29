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Updated Сегодня, 07:48

На трассе Тюмень — Омск насмерть сбили лося

На трассе под Тюменью насмерть сбили лося

29 марта 2024, 07:46
Фото: ГИБДД Тюменской области

На трассе Тюмень — Омск насмерть сбили лося

ДТП произошло вчера поздним вечером на 3 километре трассы Тюмень — Омск. В аварии пострадали два человека.

В Тюменском районе насмерть сбили лося. За рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 31-летний мужчина. Он и его пассажирка получили травмы лица, в том числе резаные и рваные раны, сообщили в ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени водитель BMW насмерть сбил 9-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде. Водитель утверждает, что не успел заметить ребенка.

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