11-месячной девочке из Тюмени срочно собирают деньги на лечение

В российских базах донор не нашелся. Операцию по пересадке костного мозга готовы провести в Израиле. Вместе с последующей реабилитацией она обойдется в 30.5 миллиона рублей, почти половина от этой суммы уже собрана благотворительным фондом «Алеша». В лучшем случае операцию нужно провести до года, максимальный возраст — полтора года.