Спрос на рабочих в сфере ЖКХ вырос в Тюмени на 37%

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Больше половины опубликованных вакансий связаны с водоснабжением, 24% — с энергоснабжением, 21% — с ремонтом зданий. Предприятиям нужны инженеры-конструкторы, слесари, сантехники и менеджеры по работе с клиентами, рассказали аналитики hh.ru.
В 61% вакансий указано, что организации нужен человек с опытом от года до трех лет, в 21% — от трех до шести лет, в 17% случаев работодатели рассматривают кандидатов без опыта.
Аналитики также выяснили, что средняя предлагаемая зарплата в сфере ЖКХ в Тюменской области находится в диапазоне от 49.5 до 94 тысяч рублей. Инженерам конструкторам предлагают зарабатывать в среднем 80 тысяч рублей, слесарям — 60 тысяч, менеджерам по работе с клиентами — 73 тысячи.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским работодателям не хватает бухгалтеров — на одного соискателя две вакансии. Специалисты нужны как ИП, так и крупным компаниям.