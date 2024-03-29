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Спрос на рабочих в сфере ЖКК вырос в Тюмени на 37%

Спрос на рабочих в сфере ЖКХ вырос в Тюмени на 37%

29 марта 2024, 08:28
Фото: 1MI

Спрос на рабочих в сфере ЖКК вырос в Тюмени на 37%

За первый квартал 2024 года в регионе было опубликовано около 430 вакансий в сфере ЖКХ. Эта сфера — одна из самых низкоконкурентных.

Больше половины опубликованных вакансий связаны с водоснабжением, 24% — с энергоснабжением, 21% — с ремонтом зданий. Предприятиям нужны инженеры-конструкторы, слесари, сантехники и менеджеры по работе с клиентами, рассказали аналитики hh.ru.

В 61% вакансий указано, что организации нужен человек с опытом от года до трех лет, в 21% — от трех до шести лет, в 17% случаев работодатели рассматривают кандидатов без опыта.

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Аналитики также выяснили, что средняя предлагаемая зарплата в сфере ЖКХ в Тюменской области находится в диапазоне от 49.5 до 94 тысяч рублей. Инженерам конструкторам предлагают зарабатывать в среднем 80 тысяч рублей, слесарям — 60 тысяч, менеджерам по работе с клиентами — 73 тысячи.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским работодателям не хватает бухгалтеров — на одного соискателя две вакансии. Специалисты нужны как ИП, так и крупным компаниям.

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