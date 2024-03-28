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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

Дело фигуранта «Тюменского дела» передали в суд

«Из-за одного осудят всех»: первого фигуранта «Тюменского дела» уже ждет суд

28 марта 2024, 07:49
Фото: nashgorod.ru
Дело фигуранта «Тюменского дела» передали в суд

Первого фигуранта «Тюменского дела» уже ждет суд

Фигуранты «Тюменского дела» второй год сидят в СИЗО, ожидая завершения следственных мероприятий. Однако дело одного из них будет рассмотрено раньше, Кирилл Брик стал единственным обвиняемым, признавшим свою вину. Другие фигуранты дела подозревают, что он мог подписать досудебное соглашение.
Сюжет
Суд

Пятеро из шести фигурантов дела отрицают свою причастность к вменяемым преступлениям. Они регулярно заявляют о том, что признательные показания выбили из них под пытками.

Однако на одном из заседаний по продлению меры пресечения, адвокат Кирилла Брика заявил, что тюменец вину признает в полном объеме. Сам Кирилл сообщил, что понимает какой длительный срок ему грозит. Однако на вопросы корреспондента «Нашего города» о причинах внезапного признания он отвечал уклончиво.

«По этому поводу комментариев никаких пока не могу давать. Сейчас следствие… Ничего конкретного не могу сказать, чтобы себе не навредить», — сказал Кирилл.

Сейчас стало известно, что дело Брика уже передано в суд, о чем сообщил наш инсайдер. Остальные фигуранты недавно только ознакомились с материалами дела. Они опасаются, что на Брика могли надавить, что и стало причиной признания вины.

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Сейчас шестерым парням вменяют:

  • изготовление взрывчатки группой лиц;
  • незаконное хранение взрывчатки в составе организованной группы;
  • организация и участие в террористическом сообществе;
  • приготовление к террористическому акту.

Причем, как показывает судебная практика, по делам, касающихся группы лиц, одного признания достаточно, чтобы признать виновными всех фигурантов. Как объяснил «Нашему городу» юрист Павел Шадрин, осуждение фигуранта, признавшего вину, и в этом случае, вероятно, станет основанием для обвинительных приговоров всем остальным.

«Из-за показаний одного, осудят всех. Это нормальная судебная практика, именно поэтому дело Брика рассмотрят раньше», — объяснил юрист.

Несмотря на это, остальные обвиняемые по «Тюменскому делу» продолжают бороться за свою невиновность.

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