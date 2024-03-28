«Из-за одного осудят всех»: первого фигуранта «Тюменского дела» уже ждет суд

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Пятеро из шести фигурантов дела отрицают свою причастность к вменяемым преступлениям. Они регулярно заявляют о том, что признательные показания выбили из них под пытками.
Однако на одном из заседаний по продлению меры пресечения, адвокат Кирилла Брика заявил, что тюменец вину признает в полном объеме. Сам Кирилл сообщил, что понимает какой длительный срок ему грозит. Однако на вопросы корреспондента «Нашего города» о причинах внезапного признания он отвечал уклончиво.
«По этому поводу комментариев никаких пока не могу давать. Сейчас следствие… Ничего конкретного не могу сказать, чтобы себе не навредить», — сказал Кирилл.
Сейчас стало известно, что дело Брика уже передано в суд, о чем сообщил наш инсайдер. Остальные фигуранты недавно только ознакомились с материалами дела. Они опасаются, что на Брика могли надавить, что и стало причиной признания вины.
Сейчас шестерым парням вменяют:
Причем, как показывает судебная практика, по делам, касающихся группы лиц, одного признания достаточно, чтобы признать виновными всех фигурантов. Как объяснил «Нашему городу» юрист Павел Шадрин, осуждение фигуранта, признавшего вину, и в этом случае, вероятно, станет основанием для обвинительных приговоров всем остальным.
«Из-за показаний одного, осудят всех. Это нормальная судебная практика, именно поэтому дело Брика рассмотрят раньше», — объяснил юрист.
Несмотря на это, остальные обвиняемые по «Тюменскому делу» продолжают бороться за свою невиновность.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии выпустили на свободу.