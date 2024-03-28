«Из-за одного осудят всех»: первого фигуранта «Тюменского дела» уже ждет суд

Первого фигуранта «Тюменского дела» уже ждет суд

Фигуранты «Тюменского дела» второй год сидят в СИЗО, ожидая завершения следственных мероприятий. Однако дело одного из них будет рассмотрено раньше, Кирилл Брик стал единственным обвиняемым, признавшим свою вину. Другие фигуранты дела подозревают, что он мог подписать досудебное соглашение.