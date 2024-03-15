Тюменский полицейский раскрыл гостайну, чтобы похвастаться должностью.

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Сейчас следственное подразделение РУ ФСБ России по Тюменской области устанавливает обстоятельства произошедшего и расследует дело. Уже бывшему полицейскому вменяют часть 1 статьи 283 УК РФ — разглашение государственной тайны.
«По версии следствия, подозреваемый, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуска к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе. Об уголовной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, был предупрежден и в соответствии с должностной инструкцией принял обязательство по ее хранению», — рассказали «Нашему городу» в РУ ФСБ по Тюменской области.
Теперь мужчине грозит до 4 лет свободы и лишение права занимать определенные должности.