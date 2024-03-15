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Тюменский полицейский раскрыл гостайну, чтобы похвастаться должностью.

Тюменский полицейский раскрыл гостайну, чтобы похвастаться должностью

15 марта 2024, 06:00
Фото: 1MI
Тюменский полицейский раскрыл гостайну, чтобы похвастаться должностью.
Сотруднику полиции из Тюмени теперь грозит 4 года лишения свободы и запрет на работу с гостайной, так как он раскрыл незнакомцам конфиденциальные данные, так он пытался козырять своей должностью.
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Полиция

Сейчас следственное подразделение РУ ФСБ России по Тюменской области устанавливает обстоятельства произошедшего и расследует дело. Уже бывшему полицейскому вменяют часть 1 статьи 283 УК РФ — разглашение государственной тайны.

«По версии следствия, подозреваемый, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуска к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе. Об уголовной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, был предупрежден и в соответствии с должностной инструкцией принял обязательство по ее хранению», — рассказали «Нашему городу» в РУ ФСБ по Тюменской области.

Теперь мужчине грозит до 4 лет свободы и лишение права занимать определенные должности.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что смотрящего по Тюмени задержали за запугивание бизнесменов.

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