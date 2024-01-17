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Мать тюменского арестанта обратилась к 450 депутатам Государственной думы РФ.

Мать тюменского арестанта обратилась к 450 депутатам Государственной думы РФ

17 января 2024, 08:10
Фото: 1MI
Мать тюменского арестанта обратилась к 450 депутатам Государственной думы РФ.

Мать тюменского арестанта обратилась к 450 депутатам Государственной думы РФ

Мать фигуранта «Тюменского дела» Дениза Айдына, который сейчас находится в СИЗО, написала обращения депутатам Госдумы, а также обратилась в 40 федеральных инстанций.

Дениз Айдын, стал фигурантом «Тюменского дела» еще в 2022 году, на сегодняшний день обвиняемым предъявили заключение в окончательной редакции и скоро по делу начнутся заседания. Однако мама Дениза надеется, что в дело все же вмешаются представители федеральных ведомств и Госдумы. На днях она обратилась с письменным и развернутым заявлением к каждому из 450 депутатов Государственной думы РФ.

«Полномочия депутатов в рамках следствия ограничены, тем не менее они могут направить депутатские запросы, обсудить сложившуюся ситуацию в одном из комитетов, направить мотивированные обращения в адрес главы МВД Колокольцева, председателя Следственного комитета Бастрыкина, Генерального прокурора Краснова, принять иные меры», — пояснил «Нашему городу» адвокат фигуранта Максим Калинов.

Кроме того, мать Дениза Айдына направила мотивированное обращение в 40 федеральных инстанций, включая главу МВД, председателя Следственного комитета РФ и Генерального прокурора, она требует возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые по заявлению Дениза, его пытали, чтобы выбить признательные показания.

«Стандартные методы работы не приносят результатов, поэтому иногда приходится проводить такую объёмную работу. Сейчас особенно остро стоит проблема выбивания из людей показаний под пытками, а подписав признательные и не соответствующие действительности показания, в дальнейшем человек не может признать их недопустимым доказательством, так как это крайне сложно, так как по пыткам не возбуждаются уголовные дела и в результате выбитые под пытками признательны показания ложатся в основу обвинения и обвинительных приговоров судов», — говорит Калинов.

Он убежден, что в некоторых случаях меры вроде «постановки на контроль», «рекомендации» и другие не работают и являются формальностью. Об этом адвокат также заявил 15 января на заседании в Общественной палате РФ.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Дениз рассказывал маме о том, что силовики угрожали ему «палкой в прямой кишке». Чтобы подтвердить заявление сына, женщина прошла полиграф, результаты которого также были переданы в федеральные инстанции.

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