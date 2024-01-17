Мать тюменского арестанта обратилась к 450 депутатам Государственной думы РФ.

Дениз Айдын, стал фигурантом «Тюменского дела» еще в 2022 году, на сегодняшний день обвиняемым предъявили заключение в окончательной редакции и скоро по делу начнутся заседания. Однако мама Дениза надеется, что в дело все же вмешаются представители федеральных ведомств и Госдумы. На днях она обратилась с письменным и развернутым заявлением к каждому из 450 депутатов Государственной думы РФ.