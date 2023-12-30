«Кровь, насилие и кружочки в телеграмм»: 5 жутких тюменских уголовных дел 2023 года

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В этом году по делу об убийстве Анастасии Муравьевой был вынесен приговор. В совершении преступления обвинили Виталия Бережного, ему дали пожизненный срок. Но решение было принято не в Тюменском областном суде, а в Московском городском суде. Дело в том, что в Тюмени рассмотреть дело не получилось из-за нарушений. В частности речь шла о том, что присяжные нарушили тайну совещательной комнаты. Тогда же ходил слух о том, что коллегия планировала оправдать Бережного, однако официальных подтверждений этой версии нет.
Напомним, что 30 июня 2021 года стало известно о пропаже 9-летней девочки Насти. Полтора месяца правоохранители не могли найти ни тела, ни преступника. Поисковики ежедневно выходили на поиски девочки, но найти тело смогли лишь 19 августа на Лесобазе, оно лежало в коробке, в районе озера. 24 августа уже прогремевшее на всю страну дело об убийстве ребенка взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Опасность преступления подкреплялась тем, что в Тюмени еще с 1997 года пропадают дети, но преступника не нашли до сих пор. На следующий же день после заявления Бастрыкина, тюменские правоохранители нашли предполагаемого преступника — Виталия Бережного.
Мужчина многократно заявлял о пытках, одна из его адвокатов рассказывала, что лично столкнулась с угрозами от силовиков. Дело вышло не федеральным уровень и вызвало огромный резонанс из-за ряда несостыковок. Многие до мтх пор убеждены в том, что пожизненный срок дали не тому человеку. Сам Бережной и его адвокаты продолжают борьбу за невиновность мужчины.
Дело Вячеслава Фисенко потрясло Тюмень, преступление, совершенное им датируется 21 октября 2022 года. Известно, что мужчина жил с двумя девушками — бывшей и нынешней. С последней у них был общий ребенок. Ссоры в этом доме на почве любовного треугольника происходили часто, но пока Фисенко воздерживался от алкоголя, далее ругани и криков дело не заходило.
Но мужчина сорвался и стал выбивать с бывшей любовницей, что не устроило его нынешнюю пассию, родившую ему дочку. Крики быстро переросли в рукоприкладство, Фисенко стал избивать нынешнюю девушку кочергой. В это время на 2 этаже дома проснулась 4-месячная малышка.
Мужчина был пьян, когда это же кочергой наносил удары по голове своей дочери. Позже он взял девочку за руку и ногу и бросил об пол. Он предположил, что ребенок мертв и закинул тело на крышу пристроя.
Полицейские, прибывшие по вызову избитой женщины, сняли еще дышавшую, но сильно замерзшую девочку с кромки и завернули в одеяло. Но врачам не удалось спасти ребенка, он скончался в отделении реанимации. В суде Фисенко не раскаялся в содеянном, хотя вину признал.
«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев», — сказал прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Денис Щеглов.
Также известно, что вторая сожительница Фисенко, с которой у него нет общих детей, позже вышла за убийцу замуж.
Не так давно прозвучал приговор для Руслана Гасанова, его приговорили к пожизненному лишению свободы. Как рассказали правоохранители, 19 февраля 2023 года, вооружившись двумя ножами, он пришел в квартиру бывшей жены, чтобы забрать детей. Там тогда находился новый возлюбленный экс-супруги Гасанова, ее мама и шестеро детей.
Но реализовать задуманное Гасанову не удалось, ему не хотели отдавать ребятишек, а потому мужчина схватился за нож и нанес многочисленные ранения бывшей жене, ее сожителю и бывшей теще. От полученных травм сожитель и мать женщины скончались на месте. Самой бывшей супруге чудом удалось выжить — она смогла убежать.
«Ты мр**ь, это ты должна быть за решеткой. Ты ответишь за свои поступки», — кричал мужчина в зале суда, вновь встретившись с бывшей супругой.
В содеянном Гасанов не раскаивался и несколько раже говорил о том, что «добьет» бывшую жену.
Вместе с лишением свободы на пожизненный срок Гасанову назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания основного наказания.
Видеоролик, снятый для мессенджера Кириллом Мартюшевым длится 58 секунд, за него парню назначили 3 года лишения свободы. По версии правоохранителей, в этой видеозаписи Кирилл призывает к насилию в отношении сотрудников полиции. По версии самого Кирилла, он записал видео для мамы, чтобы рассказать, что его отпустили из отделения после ареста на митинге.
Много вопросов у стороны защиты было к психолого-лингвистической экспертизе, которая и стала основанием для возбуждения дела. Эксперт ФСБ в своей работе написал, что сохранил графику и пунктуацию автора. Неизвестно, где в видеоролике может быть обнаружена графика и пунктуация. К тому же у эксперта не было образования психолога, что могло говорить о том, что она вышла за рамки своих полномочий.
Несмотря на то, что сторона защиты представила свою экспертизу, которая показала, что в словах Кирилла нет состава уголовного преступления, его приговорили к 3 годам лишения свободы.
«Я думаю, что меня осудили, чтобы я мыслил согласно толпе. Могу сказать, что отчасти это получилось. Неважно что происходит, я на это никак не могу повлиять своим голосом, выходом на улицу… Это режим. На это повлияет то, как работает ваша система. Сколько поломанных судеб и жизней… И все — основываясь на том, что на них кто-то завел уголовное дело. А если его завели, то ты уже виновный», — сказал Кирилл Мартюшев.
В этом году жителей Тюмени, а потом и жителей других городов страны, шокировала видеозапись, на которой женщина кричала на своих детей и оскорбляла их. В этот момент она вела стрим в прямом эфире, который и разлетелся по всей стране.
Тюменские силовики сработали быстро и через сутки на Алису Гулиеву, которая скрывалась под псевдонимом «Жади» завели дело по части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание». Расследование дела взял на личный контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В департаменте социального развития рассказали, что двое детей «Жади» размещены в социально-реабилитационном центре. Одному из них 4 года, второму — 12.
Тюменцы, как и жители других регионов, очень резко отреагировали на видеозапись, где «Жади» угрожает своим детям, говорит, что «пустит им кровь», «выгонит н***й из квартиры» и что ребенка нужно «убить и закопать». Однако некоторые усмотрели в этом наигранность и намек на постановочный «треш-стриминг». Инсайдер «Нашего города», общавшийся с «Жади» и ее семьей, не отрицает — то самое видео может быть постановочным и созданным для привлечения внимания.
Однако сейчас дело Гулиевой уже передано в суд, сама женщина свою вину не признает и говорит о том, что лишь кричала на детей, но физическую силу к ним никогда не применяла. Это дело будут рассматривать уже в следующем году.