«Кровь, насилие и кружочки в телеграмм»: 5 жутких тюменских уголовных дел 2023 года

Напомним, что 30 июня 2021 года стало известно о пропаже 9-летней девочки Насти. Полтора месяца правоохранители не могли найти ни тела, ни преступника. Поисковики ежедневно выходили на поиски девочки, но найти тело смогли лишь 19 августа на Лесобазе, оно лежало в коробке, в районе озера. 24 августа уже прогремевшее на всю страну дело об убийстве ребенка взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Опасность преступления подкреплялась тем, что в Тюмени еще с 1997 года пропадают дети, но преступника не нашли до сих пор. На следующий же день после заявления Бастрыкина, тюменские правоохранители нашли предполагаемого преступника — Виталия Бережного.