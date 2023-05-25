«Труп был в холодильнике?»: ТОП — 5 загадок дела Виталия Бережного

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
С 30 июня по 19 августа Настю Муравьеву искали силовики и добровольцы. Пока волонтеры прочесывали улицы и развешивали объявления с фотографией девочки, силовики наведывались в квартиры и проводили обыски, о чем регулярно отчитывались. В поле зрения попадала и квартира Виталия Бережного, которая также была осмотрена. Но почему-то тогда тело девочки в холодильнике никто не нашел. Хотя позже силовики сообщал, что оно было именно там длительное время.
Вдобавок ключи от квартиры, где жил Бережной были еще у двоих людей, которые могли беспрепятственно войти в квартиру — это арендодатель и сын. Получается, что двое человек имели постоянный доступ к квартире, в которой, по версии следствия, хранился труп, и Виталий Бережной разрешал им заходить туда без спроса. Удивительно стечение обстоятельств, учитывая, что убийца Насти смог почти 2 месяца скрываться от полиции и полтора месяца держать у себя в квартире тело ребенка.
24 августа, вскоре после обнаружения тела, дело Насти взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. И чудо — преступника находят на следующий день, а все причастные получают награды. По счастливому, для следствия, стечению обстоятельств, мужчина через 2 часа после задержания признает вину.
Мы уже не сможем узнать, был ли преступник найден так скоро, если бы Бастрыкин не обратил внимание на тюменскую трагедию. Ведь 2 месяца у правоохранителей не было особых зацепок, но каждый день без результата работы карался общественным негодованием и последствиями от руководства, ведь дело быстро выскочило на федеральный уровень.
Бережной позже признается, что дал признательные показания под пытками. Он подает иск на силовиков и некоторые тюменцы начинают вставать на его сторону. Если бы отделение на Тульской не имела в народе название «пыточная», то человеку, обвиненному в столь тяжком преступлении никто бы не поверил.
Но именно после этого заявления общественность начинает сомневаться в вине Бережного и начинать самостоятельно копаться в деле.
Дело о пытках так и не было возбуждено, в иске Бережному отказали. Но разве отказ от признания мог бы повлиять на обвинение, если, как заявляли правоохранители, доказательства вины были собраны в полном объеме?
Каждый из адвокатов по делу об убийстве Насти жаловался на давление и многочисленные нарушения, в числе которых отсутствие допуска к доказательствам и экспертизам. Одному защитнику из-за угроз пришлось уехать из России, как рассказывала адвокат, ей посоветовали «бояться за себя».
Позже за дело Бережного взялся именитый московский адвокат Александр Почуев, который многократно говорил о том, что сторону защиты ограничивали в значительной части законных прав.
«После вынужденного ухода из дела его адвокатов Анастасии Волк и Александра Почуева, суд предоставил защитника по назначению. Так же на его защиту встал известный адвокат из Санкт-Петербурга Максим Бугаев. Однако и новые защитники оказались ограничены судом в ознакомлении с делом и в возможности представления доказательств присяжным. Суд, ссылаясь на процессуальный характер доводов защиты по обстоятельствам дела, на которых фактически построено обвинение, в действительности лишает защиту возможности представлять присяжным заседателям доводы и имеющиеся в деле доказательства для оценки последних самими присяжными на предмет достоверности и достаточности, что в полной мере относится к компетенции присяжных согласно разъяснениям Верховного Суда РФ», — пояснял адвокат Почуев.
Консультант СК Дмитрий Кирюхин убежден, что Настю Муравьеву убил и изнасиловал серийник, которого правоохранители до сих пор не смогли поймать. Он составил портрет преступника, с которым Бережной совсем не сходится.
Эксперт прямо высказывался насчет того, что силовики поймали не того. Ведь, по его мнению, дело Насти зря не совместили со стопкой других дел об убийствах и пропаже детей. В Тюмени с 1997 живет человек, который похитил, по меньшей мере, 11 детей. есть вероятность, что Настя была его следующей жертвой. Но он до сих пор остается безнаказанным.