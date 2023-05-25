«Труп был в холодильнике?»: ТОП — 5 загадок дела Виталия Бережного

С 30 июня по 19 августа Настю Муравьеву искали силовики и добровольцы. Пока волонтеры прочесывали улицы и развешивали объявления с фотографией девочки, силовики наведывались в квартиры и проводили обыски, о чем регулярно отчитывались. В поле зрения попадала и квартира Виталия Бережного, которая также была осмотрена. Но почему-то тогда тело девочки в холодильнике никто не нашел. Хотя позже силовики сообщал, что оно было именно там длительное время.