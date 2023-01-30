Кирилл Мартюшев выступил с последним словом в тюменском суде. Видео

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Прежде всего, Кирилл поблагодарил своих родителей, девушку и правозащитные организации за помощь и поддержку.
«Критика, с каких пор она стала разрушать конституционный строй. С каких пор критиковать власть это преступление? Я надеюсь на здравый смысл, пожалуй это всё», - отметил в своём последнем слове Кирилл Мартюшев.
Судья вынесет решение по делу 30 января.
Ранее «Наш город» сообщал, что одним из доказательств по делу стало видео продолжительностью 58 секунд. По словам прокурора Мартюшев разместил видеоматериал, содержащий лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям.