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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Кирилл Мартюшев выступил с последним словом в тюменском суде. Видео

30 января 2023, 10:56
Фото: nashgorod.ru

В тюменском суде Кирилл Мартюшев выступил с последним словом. Видео

В областной столице суд сегодня вынесет приговор по делу о «видео в кружочке» Кирилла Мартюшева. По данным «Нашего города», он выступил с последним словом. Молодого человека обвиняют в экстремизме.
Видео: "Наш город"

Прежде всего, Кирилл поблагодарил своих родителей, девушку и правозащитные организации за помощь и поддержку. 

«Критика, с каких пор она стала разрушать конституционный строй. С каких пор критиковать власть это преступление? Я надеюсь на здравый смысл, пожалуй это всё», - отметил в своём последнем слове Кирилл Мартюшев.

Судья вынесет решение по делу 30 января.

Ранее «Наш город» сообщал, что одним из доказательств по делу стало видео продолжительностью 58 секунд. По словам прокурора Мартюшев разместил видеоматериал, содержащий лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям. 

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