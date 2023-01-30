Кирилл Мартюшев выступил с последним словом в тюменском суде. Видео

В тюменском суде Кирилл Мартюшев выступил с последним словом. Видео

В областной столице суд сегодня вынесет приговор по делу о «видео в кружочке» Кирилла Мартюшева. По данным «Нашего города», он выступил с последним словом. Молодого человека обвиняют в экстремизме.